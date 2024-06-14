超商全新麵包品牌來了！4款新品一次看　法式可頌奶香炸裂

▲7-11打造全新麵包品牌「Bellopane貝洛邦」，即日起陸續開賣4款麵包新品。（圖／7-11提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

如果還不能飛去歐洲體驗美好的歐式生活，不如就先用吃的營造歐式氛圍感！就有超商打造全新歐式麵包品牌，並一口氣祭出4款麵包新品，其中，能吃到最經典又美味的可頌，嚴選小麥粉、奶油製成，充滿濃郁奶香，口感更是有層次，現在就趕快衝超商買來享受了。

7-11打造全新麵包品牌「Bellopane貝洛邦」，光是名字就充滿濃厚歐式風情，取自義⼤利⽂Bello(美好的) 與Pane(麵包)，即使在忙碌工作中，依然能夠快速又便利的享受到歐式氛圍的美好；「Bellopane貝洛邦」主打歐式麵包風味，堅持實在的用料，成分純粹，選用進口原料，採義大利杜蘭小麥酸麵種，混合低溫長時間發酵的老麵種，誘發出微酸的口感與小麥的香氣，也讓整體麵包質地更為細緻與柔軟。

▲「法式經典可頌」嚐鮮價40元（原價45元），奶香濃郁，口感酥鬆外脆內軟，搭配一杯香濃的咖啡，宛如身在巴黎街邊，享受慵懶的下午茶時光。



「Bellopane貝洛邦」首波推出4款歐式麵包新品，推薦「法式經典可頌」，選⽤法國產區⼩⿆粉，搭配靈魂食材─法國AOP認證萊思克奶油，甫打開包裝香濃的奶香味撲鼻而來，口感更是酥鬆層次分明、外脆內軟；「金黃穀物核果」巧妙融合酸種與老麵的特色，麵包體軟Q又帶有咬勁，再加以葵瓜子、亞麻籽、燕麥、小麥、奇亞籽等穀物以及香脆核桃點綴，堆疊出豐富的香氣與口感，每口都有不一樣的的風味。

▲「金黃穀物核果」特價45元（原價50元），口感與香氣皆非常豐富。



「荷蘭起司德腸」以濃郁起司搭配德國櫸木煙燻製成的德腸，鹹香唰嘴，再咬一口鬆軟的麵包，多種滋味隨即蔓延唇齒間；「石臼裸麥青提子」麵包整體扎實有嚼勁，加入裸麥粉，更加乘小麥的香氣，每口都能品嚐出純粹的味道，且切開後即能看到青提⼦果乾內餡，酸甜風味與香脆核桃的交織美味，簡單搭一杯牛奶，立即置身在輕鬆的歐式氛圍中。

▲「荷蘭起司德腸」特價45元（原價50元），大口咬下麵包能嚐到香濃起司與彈脆德腸。



▲「石臼裸麥青提子」特價45元（原價50元），充滿小麥香氣，還能吃到酸甜的青提⼦果乾及香脆核桃。

至於以上4款麵包新品上市時間，「法式經典可頌」、「金黃穀物核果」及「荷蘭起司德腸」即日起於全台7-11門市販售，「石臼裸麥青提子」則將於6月19日起於限定區域上市，到了6月26日，全品項全台門市都吃得到；另外，即日起至7月9日還有新品嚐鮮價，「法式經典可頌」特價40元（原價45元），「荷蘭起司德腸」、「金黃穀物核果」及「石臼裸麥青提子」皆特價45元（原價50元）。

日本京都百年抹茶品牌「辻利茶舗」則攜手中山區文青咖啡廳「Tella Tella Cafe」推出聯名焙茶系列甜點、飲品！首推「辻利宇治焙茶黑糖冰沙」，選用宇治焙茶結合黑糖、整球香草冰淇淋打成超濃郁冰沙，香氣十足，杯身還淋了一圈黑糖增添口感，售價200元；「辻利宇治焙茶歐蕾」則是現刷焙茶搭配鮮乳坊鮮乳的組合，一次就能喝到茶香、奶香，售價180元。

▲「辻利茶舗 x Tella Tella Cafe」推出一系列宇治焙茶聯名甜點、飲品。（圖／記者蕭筠攝，下同）

加碼吃聯名甜點「辻利宇治焙茶提拉米蘇」，把辻利焙茶拌入鮮奶油當中，再堆疊浸泡過茶湯的濕潤綿密蛋糕體，最後灑上滿滿焙茶粉，入口就是濃濃茶香，售價220元，即日起至7月31日於Tella Tella Cafe限定開賣，還能點到隱藏版甜點「辻利宇治焙茶昭和布丁」，是和Alpha Cafe聯手製成，每一口都能吃到濃濃焙茶香搭配微苦焦糖，還擠上鮮奶油增添口感，售價130元。

▲▼4款聯名飲品、甜點一次吃。