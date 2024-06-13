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快訊／大甲松柏漁港北堤驚見男浮屍　臉部朝下卡石縫

▲大甲松柏漁港驚傳男浮屍，臉部朝下卡石縫。（圖／ETtoday資料照）

▲大甲松柏漁港驚傳男浮屍，臉部朝下卡石縫。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大甲區松柏漁港北堤處，今(13日)下午2時許，有民眾發現一具屍體飄浮水中，死者為男性，面部朝下，卡在岸邊石縫，已搬運上岸，年約60歲，警方正確認身分。

警消人員獲報派遣3車9人前往搶救，該處水深約1.5米，2點51分，消防人員已運用人力將死者搬運上岸，死因正由警方調查中。

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