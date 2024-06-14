G7點頭！動用俄被凍結資產獲利　向烏克蘭提供1.6兆貸款

▲烏克蘭總統澤倫斯基13日參與G7一場與烏克蘭戰爭相關的會議。（圖／翻攝自X／G7 Italy）

記者詹雅婷／綜合報導

七大工業國集團（G7）峰會13日在義大利普利亞（Puglia）登場，成員國領導人同意動用俄羅斯被凍結資產獲利，援助烏克蘭500億美元貸款（約新台幣1兆6190億元），協助烏克蘭對抗俄軍。這筆款項預計今年年底才會到位。

BBC、法新社等報導，這次的G7峰會由義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）主持，美國總統拜登、法國總統馬克宏、德國總理蕭茲、加拿大總理杜魯道、日本首相岸田文雄、英國首相蘇納克以及歐盟領導人均到場，烏克蘭總統澤倫斯基也在梅洛尼的邀請之下出席烏克蘭戰爭特別會議。

在峰會首日議程結束後，梅洛尼宣布達成協議，向烏克蘭提供大約500億美元的額外財務援助。自俄羅斯2022年入侵烏克蘭之後，G7與歐盟凍結俄羅斯約3250億美元的資產，每年可產生約30億美元的利息。

美國總統拜登在記者會表示，這筆貸款將用於援助烏克蘭，這也是再次提醒俄羅斯總統普丁，「我們不會退縮，他無法把我們分開，我們將與烏克蘭站在同一陣線直到戰勝」。其他G7領導人也對這項決定表示歡迎。

相較今年5月美國提供的610億美元軍事援助，這筆500億美元貸款是一筆相當可觀的資金。澤倫斯基感謝美國與其他盟友的支持，強調會把這些援助使用在防禦與重建上，並說明烏軍需要更多防空系統對抗俄羅斯。