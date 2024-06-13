台中14歲少年離家「走路4hrs去苗栗找外婆」　暖警助返家

▲▼14歲少年因與家人口角離家，徒步走了4小時到石岡區要到苗栗縣卓蘭鎮找外婆，因飲水用完向員警詢問還有多少路程可到卓蘭，引起員警關切帶回所提供飲食。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者 李陳信得／台中報導

台中市北屯區一名14歲少年因與母親口角後，趁母親不注意離家想徒步走到苗栗縣的卓蘭鎮找外婆散心，徒步走了4小時到石岡區，但因身上所攜帶的飲水已喝完，向在執行端午節連假交通疏導勤務員警詢問從石岡到卓蘭還需要多久時間，員警深入了解後先將其帶回所內提供食物及飲水，並連絡家人前來帶回，母親見兒子安然無恙也放下心中大石並感謝員警認真執勤之虞，主動關懷陳姓少年，避免意外發生，再三向員警道謝。

東勢警分局時岡派出所員警陳盈延、林辰浩在6月8日17時30分許執行113年端午節連假交通疏導勤務時，一名14歲陳姓少年上前詢問從石岡走到苗卓蘭鎮還需多久時間，員警覺得有異進而與少年聊天，才發現少年因為補習問題與母親發生爭執，趁母親不注意時離家，打算自行從北屯區走到苗栗縣卓蘭鎮的外婆家散心。員警了解後少年表示已自行徒步行走4小時，身上所攜帶的水也已經喝完，員警趕緊將少年帶回石岡分駐所，並提供水及餅乾給少年，也協助聯繫少年家屬至分駐所。少年的家人接獲通知前來本分局石岡分駐所接回少年，媽媽向警方表示，少年近期在學校與同儕發生衝突情緒較低落，今早又因補習問題而被責罵，未料少年竟離家出走且徒步行至石岡區，警方現場勸導關懷少年要與家人良性溝通，切勿輕易離家也讓家人擔心難過，少年態度軟化並願意與母親好好溝通。

端午節連續假期，警方除落實執行交通疏導勤務確保車流順暢，也加強逃學、逃家或輟學學生協尋，並針對青少年飆車、深夜遊蕩、出入不良場所、吸菸、飲酒等不良行為者加強盤查勸導。警方也呼籲，民眾如有發現逗留未歸少年，請適時給予關懷，並即時通報警方，幫助離家少年找到回家的路。