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土城惡火3死！4顆鋰電池半夜輪流充電　爸發現起火「潑水秒爆炸」

▲新北土城惡火3死，里長受訪。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲新北土城惡火3死，里長受訪。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

記者黃彥傑、戴若涵／新北報導

新北市土城區延壽路一棟7層樓高的民宅，13日凌晨3時許發生大火，4樓住著一家四口外加女兒男友共5人，由於火勢兇猛，一共造成3人死亡。里長透露，事發當時爸爸先發現火勢，一緊張就用水去潑鋰電池，電池因此爆炸。

里長表示，4樓一家四口從事園藝工作，小家庭經營小事業，一家人包括父母兒女及女兒男友一起經營小事業，好像有請工人，但不清楚請了幾名工人，一家人每天進出都會打招呼。

據了解，現場有4顆鋰電池，從凌晨12時許開始輪流充電。里長稱，「聽她爸爸講，12點多充的啦！鋰電池園藝割草的有沒有，人家背在後面，去除草的那個機器鋰電池。」

▲新北土城惡火3死。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

里長提到，事發當時凌晨3點多，大家都還在睡覺，因為距離事發民宅有一段距離，她並沒有聽到聲音或異味，後來3時30分左右，附近居民陸陸續續聽到動靜，紛紛按電鈴互相告知，她這才爬起來。

里長透露，事發時爸爸先發現起火，「因為我們一般正常的人嘛，看到火一定會緊張嘛，緊張的時候就用水去潑啊，水一潑的時候電池就爆炸了啊」，而爸爸跟女兒是從下面跑啊，媽媽、弟弟、女兒男朋友則是往上逃，往上逃的3人均殞命。

里長表示，「上面好像有加蓋吧，就是有阻礙到旁邊，會阻礙他的逃生」，目前女兒男友的遺體仍在7樓不方便搬運下來，爸爸為此情緒失控，目前陸續趕往2間醫院見老婆、兒子最後一面，「心痛的感覺無法用言語去表達的」。

▲▼土城大火奪3命，樓下鄰居說明。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲土城大火奪3命，事發當時4樓全面燃燒。（圖／記者黃彥傑翻攝）

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