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終於等到！超商最新「周末優惠」快看　霜淇淋買1送1爽吃

▲▼全家最新霜淇淋口味「海鹽檸檬」，加碼「巨峰葡萄」、「草莓優格」重磅回歸。（圖／記者周姈姈攝）

▲全家本周「康康五」活動，霜淇淋、草莓優格雪糕、百事可樂、康普茶葡柚蜜香風味通通可享買1送1。（圖／記者周姈姈攝）

記者周姈姈／綜合報導

終於等到了！全家宣布，「康康五」活動重磅回歸，每周五、六、日都會推出5款熱門商品優惠，同時也曝光本周（6月14日至6月16日）的優惠品項，其中，炎炎夏日一定要吃的霜淇淋直接下殺買1送1，還有雪糕、飲料等也都特價買1送1，趕快把握便宜買。

全家「康康五」活動終於回歸了！每周五、六、日都會推出5項熱門商品，最低可享5折優惠，本周五、六、日（6月14日至6月16日），全家門市首推Fami!ce霜淇淋買1送1，推薦新口味「海鹽檸檬」，以台灣在地檸檬汁及日本淡路島藻鹽調製而成，清爽不膩口。

還有好吃又好拍的「草莓優格雪糕」(售價45元)、夏天必來一瓶的「百事可樂」(售價35元)、「康普茶葡柚蜜香風味」(售價35元)通通都下殺買1送1，麒麟霸啤酒(330ML)則是特價12件305元(原價420元)。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。未滿18歲請勿飲酒。

▲▼7-ELEVEN將於6/12~6/16限時5天，推出哈根達斯迷你杯全品項買3送3優惠。（圖／業者提供）

▲7-11全台門市自即日起至6月16日推出「哈根達斯迷你杯全品項買3送3」優惠。（圖／7-11提供）

7-11全台門市自即日起至6月16日推出哈根達斯優惠，哈根達斯迷你杯全系列通通可享「買3送3」；哈根達斯迷你杯口味推薦有草莓、巧克力、淇淋巧酥、香草、夏威夷果仁、抹茶等。

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