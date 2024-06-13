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快幫冰箱補貨！超商哈根達斯「買3送3」　迷你杯口味任選爽吃

▲▼7-ELEVEN將於6/12~6/16限時5天，推出哈根達斯迷你杯全品項買3送3優惠。（圖／業者提供）

▲7-11全台門市自即日起至6月16日推出「哈根達斯迷你杯全品項買3送3」優惠。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／台北報導

快幫冰箱補貨了！有超商推出限時哈根達斯優惠，哈根達斯迷你杯口味任選可享「買3送3」爽吃，趕快把握便宜把喜歡的口味通通帶回家；另外，超商還有「西西里風檸檬咖啡」與「西西里風檸檬氣泡咖啡」任選2杯99元優惠，等於單杯下殺只要50元。

7-11全台門市自即日起至6月16日推出哈根達斯優惠，哈根達斯迷你杯全系列通通可享「買3送3」；哈根達斯迷你杯口味推薦有草莓、巧克力、淇淋巧酥、香草、夏威夷果仁、抹茶等。

7-11 OPENPOINT行動隨時取自即日起至6月18日則有CITY CAFE指定飲品優惠，品項為「西西里風檸檬咖啡」與「西西里風檸檬氣泡咖啡」，任選2杯只要99元（原價160元），活動期間每日限量開賣1萬組，每日每會員限購4組，僅供線上支付購買，兌換期限至6月30日。

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11 OPENPOINT行動隨時取推出「西西里風檸檬咖啡」與「西西里風檸檬氣泡咖啡」任選2杯99元，即日起至6月18日限量販售。

另外，萊爾富門市「來送禮」與Hi-Life VIP APP「整買零取」自即日起至6月25日祭出咖啡優惠，Hi café大杯美式21杯或大杯拿鐵16杯通通可享組合優惠價620元；另外，若於萊爾富門市現場結帳買「來送禮」或「整買零取」咖啡品項達3杯以上組合，加價199元還可獲得Hiromimi 16oz手提保溫杯1個（原單件售價599元，有灰白／米白／粉橘3色)，限量3000個，售完為止。

萊爾富近日升級Hi Café特濃咖啡系列配方，「特濃美式」喝得到可可堅果風味交織，濃郁又醇厚，而「特濃拿鐵」散發堅果奶油風味，口感絲滑、綿密香醇，這2款咖啡自即日起至6月25日皆可享「單件特價49元」優惠。

▲▼萊爾富咖啡2024新包裝。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富推出咖啡優惠組合，即日起至6月25日，Hi café大杯美式21杯或大杯拿鐵16杯皆可享優惠價620元。（圖／萊爾富提供）

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