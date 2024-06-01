父重男輕女放生女兒37年　老了要她養到死慘被打臉

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿輝（化名）年輕時酗酒、家暴，加上重男輕女，對於年幼的女兒不聞不問，37年後他老了需要家人照顧，於是向法院提告，要求女兒每個月給付8000元扶養費直到他終老。不過，台中地院法官審理之後，認為阿輝無正當理由未盡到對女兒的扶養義務，若強令女兒負擔他的扶養費，顯然有失公平，最終裁定駁回。

▲阿輝從未照顧過女兒，老了卻要求女兒要養他到終老。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿輝在判決書中主張，他在女兒尚年幼時離婚，37年來女兒一直跟著前妻一起生活，現在他將近70歲，名下無財產可以維持生活，因此決定依《民法》第1114條第1款、第1117條規定提告，要求女兒每個月支付8000元扶養費，直到他終老。

女兒則強調，父親婚後酗酒、賭博，無心工作，從未分擔家計，甚至家暴母親，加上重男輕女的觀念，對她更是不聞不問，她從小由母親一手扶養長大，父親未曾探視、關心聯絡、給付扶養費，現在她已經有了自己的家庭，實在無力負擔父親的扶養費。

對於女兒的說法，阿輝承認年輕時因為愛喝酒，對前妻有過家暴行為；他還當庭陳述自己沒有拿錢回家過，也很少回家，結婚不久夫妻倆就分居了，當時女兒不到1歲。

台中地院法官認為，阿輝無正當理由未盡到對女兒的扶養義務，還對前妻家暴，現在若強令女兒負擔對父親的扶養義務，顯然有失公平，最終裁定駁回阿輝的告訴，全案仍可抗告。

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