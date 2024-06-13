▲驚！台灣女性「髮力」拉緊報，健髮需求直逼醫美保養市場。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者王威智／採訪報導

日頭赤炎炎氣溫動不動飆破30度，頭頂曝曬，頭皮總是感到灼熱不適，加上潮濕悶熱也帶來不少頭皮與頭髮狀況連連。據臨床統計顯示，超過360萬人正受掉髮問題所困擾，像是生活壓力大、產後、老化都讓女性比例也越來越高，尋求皮膚科、醫美幫助的患者也越來越多。

▲▼根據統計，超過360萬的台灣人正在受到脫髮問題的困擾，而壓力大、產後、老化等因素都使得女性脫髮的比例上升 。（圖／記者鄭遠龍攝）

安妞美學診所張為峰醫師表示台灣人有落髮問題的患者比例高，「正常情況下，每天掉落50至100根頭髮被視為正常範圍。然而，如果您發現自己的掉髮量明顯增加，或者有大塊的頭髮從頭皮脫落，可能需要尋求專業幫助。其他警示信號可能包括頭皮出現明顯的光禿，頭髮變得脆弱或失去光澤，以及出現頭皮發紅或搔癢等症狀。 近年來，台灣女性落髮比例呈現逐年上升的趨勢，影響嚴重程度因個人情況而異。」

▲安妞美學診所張為峰醫師 。（圖／記者鄭遠龍攝）

另外，女性掉髮的主要原因包括遺傳因素、荷爾蒙失衡、壓力、營養不良、生活環境等多方面因素。遺傳因素對於女性落髮具有重要影響，而荷爾蒙失衡常見於懷孕、生產後或更年期等階段。此外，長期壓力及不良生活習慣也會加速掉髮問題。建議除了定期進行頭皮保養外，也應攝取適量的優質蛋白、維他命和礦物質微量元素。他強調，頭皮健康問題是解決落髮的根本之道。

▲女性掉髮的主要原因包括遺傳因素、荷爾蒙失衡、壓力、營養不良、生活環境等多方面因素 。（圖／記者鄭遠龍攝）

掉髮增多、馬尾變小、頭髮稀疏或出現髮際線上移都是警訊。專業的醫師建議，保養勝於治療，即使已經出現頭髮問題，及早保養很重要。近年來，受到韓國愛美風氣的影響，不僅臉部皮膚需要定期保養，頭皮和髮質的保養也越來越受到重視，直逼醫美保養的專業健髮中心詢問度大幅提升。愛美的女生保養，都需要先知道皮膚是屬於乾性、油性還是混和性，而頭皮當然也不例外，透過專業儀器，一次看清楚你的頭皮與毛囊問題。

▲▼DR CYJ健髮中心提供全方位頭皮養護方案，根據每個人頭部狀況提供最適切的課程 。（圖／記者鄭遠龍攝）

DR CYJ健髮中心管理師Ola分享，「我們的課程非常多元，會依照客人頭皮問題有專業的課程方案。其中獨家的K9森髮蘊養菁萃它能夠預防髮脆弱，增強髮根強度，從而改善頭皮健康。同時有助於放鬆壓力，促進頭部血液循環，進而改善頭皮狀態。此外，K9森髮蘊養菁萃還能調節頭皮皮脂平衡，提供所需的能量、營養素和礦物質，從而維持頭皮的健康狀態，像是紅、癢、油、稀疏、老化等。」

▲▼ DR CYJ健髮中心獨特陶瓷按摩導頭帶入K9森髮蘊養菁萃、電脈衝導入等，旨在提供全面的頭皮護理服務。（圖／記者鄭遠龍攝）