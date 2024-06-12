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嬰兒爽身粉被控致癌　嬌生同意支付「226億天價」與美多州和解

▲▼美國嬌生公司（J&amp;J）面臨旗下滑石爽身粉產品致癌訴訟。（圖／路透）

▲嬌生嬰兒爽身粉面臨致癌訴訟。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國嬌生集團（Johnson & Johnson）嬰兒爽身粉被指控可能致癌，如今正式同意支付7億美元（約新台幣226.5億元）和解金，了結全美42州及華盛頓特區提起的調查與訴訟。

《路透社》報導，嬌生涉嫌誤導消費者相信產品安全，最新和解案則是解決了上述指控。佛州總檢察長穆迪（Ashley Moody）說，「這是消費者產品安全的一次重大進步。」

除了這次和解案，嬌生仍面臨另外上千起訴訟，包括涉嫌向股東詐欺性隱瞞危險的集體訴訟。

▲▼嬌生爽身粉的早期產品有含有「石棉」的可能性，增加消費者罹癌的風險。（圖／路透）

嬌生嬰兒爽身粉一直是熱賣商品，已經販售超過1個世紀，被爆出致癌風波後，直到2023年才在全球下架停售，轉而使用玉米澱粉作為主要原料。不過，儘管同意支付天價和解金，該企業始終堅稱產品安全無虞、爽身粉內含的滑石不含致癌石綿，並且否認任何不當作為。

此前，嬌生三度試圖聲請破產保護，將責任轉嫁給子公司以化解訴訟，但都被法官駁回。嬌生全球訴訟副總裁哈斯（Erik Haas）11日聲明，「公司持續訴諸多種途徑，針對滑石粉訴訟，達成全面且最終的解決方案。」

滑石是一種天然礦物質，經常被拿來當成爽身粉的基底，也是蜜粉與腮紅等粉質化妝品的原料之一。一般而言，若經適當處理應該安全無虞，但如果開採未經過濾的滑石粉，則可能含有高致癌風險的石棉，人體接觸後容易引發肺癌、惡性間皮瘤癌等癌症。

截至今年3月31日，仍有6萬1490人為了致癌風波起訴嬌生，大多數都是罹患卵巢癌的女性，也有一小部分受害者是罹患間皮瘤（Mesothelioma）。

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