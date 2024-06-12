自小客火燒車「男躲怪手車底4hrs」　鑽進柚子園開溜...超扯畫面曝

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣後龍鎮台一線今（12）日凌晨發生轎車自撞火燒車事故，駕駛消失無蹤，結果陳姓民眾上午8點多，在岳父家怪手下面，竟然躲著一名男子，對方驚惶失措說「自己只是跌倒，不要報警」，隨後用狗爬式鑽進柚子果園旁邊草叢溜走，整個潛逃過程剛好被前來採訪的記者拍下，警方正動員人力搜尋男子行蹤。

▲ 台一線116公里自撞火燒車，疑似肇事逃逸駕駛被發現躲藏怪手下方後，在果園爬行被直擊。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

苗栗縣後龍鎮台一線北下116公里處，今日凌晨約4時發生一起火燒車事故，一輛轎車原因不明高速飛撞安全島，將一根路燈桿連根拔起後，車子陷入火海、燒剩下車殼，警察和消防人員趕抵時，駕駛不見蹤影。

不過，警方在8點多接獲陳姓民眾報案，指他進入事故現場旁邊的岳父住家，發現怪手底部有一雙腳在晃動，靠近赫然發現一名穿藍色上衣的男子，神色慌張哀求他不要報警，宣稱我只是跌倒在這裡休息！

陳男轉身報警，並帶同媒體轉身要拍攝時，突然發現藍衣男以跪爬姿勢，手拎著藍白拖鞋，緩慢往柚子園旁樹叢鑽進去，最後消失在陳男的眼前。

轄區警方據報抵達時，疑似火燒車駕駛的藍衣男再度消失蹤影，不排除事故發生後，他摸黑躲藏在怪手底部，至於為何躲藏？仍需警方搜尋到人後才能釐清真相。