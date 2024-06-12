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大陸 大陸焦點 特派現場

年輕妹赴極地捕蟹「月入60萬」　網看待遇驚：拿命換錢

30歲女子在北冰洋捕蟹，月收入高達新台幣60萬元。（圖／翻攝自微博）

▲30歲女子在北冰洋捕蟹，月收入高達新台幣60萬元。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸30歲女子劉一凡4年前辭去國企工作追愛，前往挪威與男友團聚，但在挪威生活還是需要賺錢，她因此搭上前往北極的捕蟹船，月收入高達新台幣60萬元。捕蟹的船隻。（圖／翻攝自微博）

▲捕蟹的船隻。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，今年3月，劉一凡出海歸來，並分享在北冰洋捕蟹的經歷，她透過影片表示，會搭上捕蟹到北冰洋是因為聽說待遇不錯，來自貴州的劉一凡，2020年為了赴挪威找男朋友，因此辭掉國企工作，原先她打算疫情一結束後就回大陸，沒想到一待就是4年，捕蟹的工作是當地的朋友介紹的。

劉一凡還透露，曾有一次捕蟹的過程，讓她賺到了大約20萬挪威克朗，折合約新台幣60萬元，她強調這並非詐騙，對於在北冰洋捕蟹，月收入高達新台幣60萬元，引發不少網友的羨慕，但她表示，在捕蟹船上有相當多的困難要克服。

當劉一凡上了捕蟹船後發現，船隻比想象中大艘，工作分為白、夜兩個班次，一次工作6小時。她繼續表示，工作時間為淩晨2點到8點，8點到下午2點休息，然後再做到晚間8點。

據劉一凡表示，上船第一周，手指已無法彎曲，腫脹到無法合併，雖然船長的妻子用繃帶幫她固定，但疼痛感卻日漸加劇。劉一凡最後是在網上找3個大陸的醫生會診，才診斷出是脫臼，可惜船上醫務室只有暈船藥和心臟急救藥丸，由於不危及生命，她只能繼續工作。

劉一凡表示，待在捕蟹船就像是個「監獄」，平日伙食會吃牛排和鱈魚，由於負責捕撈帝王蟹，有時候也會出現在餐桌，不過劉一凡吃過一次後就懶得吃第二次，原因是沒力氣去剝蟹。儘管面臨困難和挑戰，她靠著自己的努力和勇氣，最終成功克服船上的工作環境。當得知捕蟹背後的危險和艱辛，也讓網友直呼「根本是拿命換錢」。

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