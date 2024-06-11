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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

效法馬克宏解散國會？　矢板明夫喊修法：賦予總統「國會解散權」

▲▼520總統就職典禮,總統賴清德發表就職演說。（圖／記者李毓康攝）

▲總統賴清德。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）9日宣布解散「國民議會」（National Assembly），提前舉行大選。而藍白版本國會改革法案通過，行政院提起覆議案，民進黨嗆聲藍營，有種就對閣揆提不信任案，解散國會重新改選。對此，媒體人矢板明夫昨（10日）表示，在野黨主導的法案，增加許多立院權限，還要求總統到立院接受質詢。為了權力平衡、互相制衡，修法賦予總統「國會解散權」或許是好辦法。

矢板明夫於臉書表示，法國總統馬克宏率領的復興黨，在9日舉行的歐洲議會選舉（法國選區）中大敗，得票率不到極右翼國民聯盟的一半。面對這個結果，馬克宏立即發表電視講話，宣布解散法國國會、重新選舉，將傾聽民意，來決定法國未來的走向。

矢板明夫指出，馬克宏說，歐洲議會選舉結果，對捍衛歐洲的政黨來說不是好結果。而民族主義者和煽動者的崛起，對國家來說是一個危險，所以決定透過投票，把選擇議會未來的權利，交還給法國人。

矢板明夫說，法國馬上就要舉辦巴黎奧運，在這個時候解散國會、重新選舉，對馬克宏來說是非常大膽的賭博，如果贏了，他可以忽視歐洲議會選舉的結果、繼續推動政策，但如果輸了，他將不得不全面改變國家前進的方向。

但矢板明夫認為，當國家的前進方向遇到重大分歧，解散國會、重新選舉，也不失為一個打破僵局的「好辦法」。日本是議會內閣制的國家，所以，首相有隨時解散國會的權力，而法國雖然是總統制的國家，總統卻和議會內閣制的國家同樣，擁有解散國會的權力。

矢板明夫強調，按照台灣的法律規定，總統只有在國會發動倒閣、要求行政院長辭職的票數過半時，才可以解散國會，沒有主動權，所以他認為，這一次，在野黨主導的國會改革法案，增加了許多立法院的權限，還要求總統到立法院接受質詢，為了權力平衡、互相制衡，修法賦予總統「國會解散權」或許是一個好辦法。

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