　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸廈門翔安機場距金門僅3公里　綠委示警國安隱憂

▲民進黨立委王美惠質詢。（圖／王美惠國會辦公室提供）

▲民進黨立委王美惠質詢。（圖／王美惠國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

中國在福建廈門填海造陸，興建「翔安國際機場」，預計2026年底營運，不過，民進黨立委王美惠今（11日）在總質詢時表達憂心稱，翔安國際機場填海造陸與金門相距不到3公里，恐衝擊我國飛航安全與國家安全，也有以民逼軍，用民航吃我國國安豆腐的疑慮。國防部長顧立雄說明，一定會維護相關安全，國防部責無旁貸。

王美惠今天下午質詢時指出，廈門翔安機場預計在2026年啟用，填海造陸之後與金門相距不到3公里，廈門機場的運量跟桃園機場同等級，航線與金門尚義機場高度重疊，這些都會衝擊我國飛航安全與國家安全，也有以民逼軍，用民航吃我國國安豆腐的疑慮。

行政院長卓榮泰說，會針對廈門機場的相關情況，了解後會做出應對；陸委會主委邱垂正、交通部長李孟諺則表示，有掌握相關進度，但要解決問題只能靠溝通與協調；國防部部長顧立雄則說，有做過兵推，重點是維持空域安全。

王美惠追問，陸委會與交通部說要協商，但現階段中國是不願意和台灣做任何協商，廈門翔安機場填海興建，這對台灣是非常嚴重的國家危機，若是中國「暗頭仔吃西瓜，半暝仔反症」，開始起飛軍機，台灣有做好危機處理的準備嗎。顧立雄說明，一定會維護相關安全，國防部責無旁貸。

最後，王美惠表示，一定要維持台灣的安全，不能讓對方侵門踏戶、軟土深掘。卓榮泰表示，就飛航安全、國家安全跟主權維護，一定會慎重處理。王美惠並補充，7月1日開始，去中國可能會被檢查手機、電腦，以前是個案，未來可能變通案，要一併考量應對措施。

ET快訊
出國回台灣最想吃什麼　最多人點名「台灣之光」：國外賣很貴
獨／海巡軟趴趴遭硬闖淡水河　疑快艇男高清正面曝！
快訊／邱丹酒駕遭開除　妻子李芳發聲了
天天吃炸雞排！12歲妹終身洗腎　醫點名「5大美食」最傷腎
62歲黃秋生「血管阻塞」　醫警告：一年後就會死！
露腰男「騎車吃饅頭」重摔　失控打滾畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳智菡點名沈伯洋是「麥卡錫主義代言人」全面獵巫：實在可怕

陸廈門翔安機場距金門僅3公里　綠委示警國安隱憂

經濟部指SRF推薦函無法律效力　桃市府轟「卸責」：嚴查污染排放

不到1個月異常2次！YouBike通勤時間大當機　北市重罰10萬元

新北新店工廠大火！文山居民聞到異味　北市提醒：避免外出、關緊門窗

幕後／胡歌跟台青年導演交流！不到24小時行程曝　晚間留飯店吃素

陸男駕快艇闖淡水河　卓榮泰：對造成國人擔心不安感到抱歉

國會改革覆議案送立法院　行政院列三大程序瑕疵、多處有違憲之虞

效法馬克宏解散國會？　矢板明夫喊修法：賦予總統「國會解散權」

胡歌明抵台出席青年座談　上海電影學院也來！兩岸影視交流升溫

2架飛機擠同跑道起降　印度塔台人員被停職

「盜版周杰倫」黑倫紅到開巡演！　最後排票價飆破1.7萬「越遠越像」XD

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

鼓手視角看龍舟賽！　肌肉炸裂臨場感MAX

李芷婷見蟑螂牆上壞壞　勇者室友徒手一掌收服！

做工2個月領80萬？　他轉身「保險很重要」

端午立蛋！臘腸用鼻子全推倒　媽無奈笑：那3顆立超久的

把食物變不見、腳打叉叉　老師分享「幼兒園文法」

aespa Karina曾想當空服員　和惠利「中文對話」超標準！

陳智菡點名沈伯洋是「麥卡錫主義代言人」全面獵巫：實在可怕

陸廈門翔安機場距金門僅3公里　綠委示警國安隱憂

經濟部指SRF推薦函無法律效力　桃市府轟「卸責」：嚴查污染排放

不到1個月異常2次！YouBike通勤時間大當機　北市重罰10萬元

新北新店工廠大火！文山居民聞到異味　北市提醒：避免外出、關緊門窗

幕後／胡歌跟台青年導演交流！不到24小時行程曝　晚間留飯店吃素

陸男駕快艇闖淡水河　卓榮泰：對造成國人擔心不安感到抱歉

國會改革覆議案送立法院　行政院列三大程序瑕疵、多處有違憲之虞

效法馬克宏解散國會？　矢板明夫喊修法：賦予總統「國會解散權」

胡歌明抵台出席青年座談　上海電影學院也來！兩岸影視交流升溫

砂石車剎車失靈過彎猛撞護欄側倒　車身車輪分離...砂石灑進田地

天受宮「帝爺公蛇」連45年報到...信眾爭睹　濟公神尊上驚現龍衣

腸病毒近1.8萬人就醫！疫情連2周上升　疾管署估暑假才降溫

陳智菡點名沈伯洋是「麥卡錫主義代言人」全面獵巫：實在可怕

新北三峽簡易自來水設備完工　212戶居民受惠

還剩1.1萬劑！50-64歲免費肺鏈疫苗遇端午連假沒打完　估本周用罄

三三會訪京表達「希望重啟ECFA優惠」　台商籲兩岸找發展新契機

獨／海巡軟趴趴遭硬闖淡水河　疑快艇男高清正面曝！

點出投打計時啟動時機要統一　葉總：可能有操作的空間

新北淡水大拜拜遶境起駕　副市長劉和然參拜祈求平安

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

政治熱門新聞

快訊／搭快艇闖淡水渡船頭「陸男身份曝光」！　曾任海軍艦艇艇長

快訊／賴清德核可行政院覆議案！

徐巧芯捲洗錢仍追潛艦　賴清德一句話釣出她

陸男開快艇直闖淡水河口！　管碧玲認：守望哨有失職

黃國昌嘴角抽動再澄清「沒問禮讓」　與李明賢當面抗議！李改口是整合

大姑夫爆涉「內線交易」等3案　徐巧芯拋5點聲明急澄清

「焦糖哥哥」接民進黨北市黨部執行長

快訊／上班通勤族哀嚎！YouBike大當機

備戰2026　他爆黃國昌問：藍會不會禮讓

陸男直衝淡水河口「探路可能高」　他：傳統登陸空降已幾乎不可行

稱范琪斐應感謝黃國昌！黃揚明揭斗內金額

快訊／被爆收回饋、內線交易　徐巧芯提告大姑夫、媒體誹謗

陸男快艇衝淡水河　恐測防務漏洞

陸男駕快艇直闖淡水河口　蔡正元酸于北辰：沒地圖也能到漁人碼頭

更多熱門

相關新聞

「沒有第一擊」！　顧立雄：共軍入我12浬領空海即可下令行使自衛權

「沒有第一擊」！　顧立雄：共軍入我12浬領空海即可下令行使自衛權

國防部長顧立雄今（6日）赴立院報告並備質詢，藍委質詢時詢問「第一擊」概念與定義，顧立雄回應，「我們沒有第一擊，只有自衛權的行使。」顧補充，現在對自衛權的行使在於，共軍攻擊我在航機艦設施，或是攻擊我本外離島，以及未經許可任何飛航實體進入我12海浬領空跟領海。

板橋某國小爆虐童！　校方隱瞞不報

板橋某國小爆虐童！　校方隱瞞不報

快訊／柔性杯葛？韓國瑜要立委掌聲歡迎卓榮泰　藍委集體轉身離開

快訊／柔性杯葛？韓國瑜要立委掌聲歡迎卓榮泰　藍委集體轉身離開

台中市議會總質詢到一半突斷電議員們傻眼　台電曝原因

台中市議會總質詢到一半突斷電議員們傻眼　台電曝原因

直擊／國會改革終戰！藍綠看板海再現　白營參戰「藍白合」狂搶地盤

直擊／國會改革終戰！藍綠看板海再現　白營參戰「藍白合」狂搶地盤

關鍵字：

廈門機場國家安全飛航安全王美惠質詢

讀者迴響

熱門新聞

確診後免疫系統永遠被改變　「不死癌症」增3倍

獨／最強畢業生致詞！破百萬點閱　東山高中高三生5分鐘演說無冷場

有成董座睡好友妻　兩家開心合照曝

高雄尊青超市惡意倒閉！老闆欠債跑路

醫驚曝：10個發燒有8個確診！新冠回歸「最初2症狀」

蔡阿嘎開鍘蘿拉…二伯5天後鬆口「一場重擊」

19歲孝子擺攤救母被打死！5煞丟老闆家嗆：下樓看看

超多人收到！「水費催繳」苦主現身了　淚曬暗黑截圖

徐巧芯捲詐團洗錢急切割　大姑老公氣炸全說了

台中「超兇女體盛」引話題　小模2小時價碼曝光

潮州副站長曬舉槍照「太小看我了！」　PTT炸鍋

快訊／知名速食店遭恐嚇下毒　千面人是台大女學霸

即／台中西屯區工地意外　工人18F墜落慘死

洋蔥瘦到太誇張！站春風旁邊「完全沒被認出」

Youtuber北宜遭砂石車擦撞　倒地險遭輾

更多

最夯影音

更多

2架飛機擠同跑道起降　印度塔台人員被停職

「盜版周杰倫」黑倫紅到開巡演！　最後排票價飆破1.7萬「越遠越像」XD

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

鼓手視角看龍舟賽！　肌肉炸裂臨場感MAX

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面