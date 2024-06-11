陸廈門翔安機場距金門僅3公里　綠委示警國安隱憂

▲民進黨立委王美惠質詢。（圖／王美惠國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

中國在福建廈門填海造陸，興建「翔安國際機場」，預計2026年底營運，不過，民進黨立委王美惠今（11日）在總質詢時表達憂心稱，翔安國際機場填海造陸與金門相距不到3公里，恐衝擊我國飛航安全與國家安全，也有以民逼軍，用民航吃我國國安豆腐的疑慮。國防部長顧立雄說明，一定會維護相關安全，國防部責無旁貸。

王美惠今天下午質詢時指出，廈門翔安機場預計在2026年啟用，填海造陸之後與金門相距不到3公里，廈門機場的運量跟桃園機場同等級，航線與金門尚義機場高度重疊，這些都會衝擊我國飛航安全與國家安全，也有以民逼軍，用民航吃我國國安豆腐的疑慮。

行政院長卓榮泰說，會針對廈門機場的相關情況，了解後會做出應對；陸委會主委邱垂正、交通部長李孟諺則表示，有掌握相關進度，但要解決問題只能靠溝通與協調；國防部部長顧立雄則說，有做過兵推，重點是維持空域安全。

王美惠追問，陸委會與交通部說要協商，但現階段中國是不願意和台灣做任何協商，廈門翔安機場填海興建，這對台灣是非常嚴重的國家危機，若是中國「暗頭仔吃西瓜，半暝仔反症」，開始起飛軍機，台灣有做好危機處理的準備嗎。顧立雄說明，一定會維護相關安全，國防部責無旁貸。

最後，王美惠表示，一定要維持台灣的安全，不能讓對方侵門踏戶、軟土深掘。卓榮泰表示，就飛航安全、國家安全跟主權維護，一定會慎重處理。王美惠並補充，7月1日開始，去中國可能會被檢查手機、電腦，以前是個案，未來可能變通案，要一併考量應對措施。