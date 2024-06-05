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社會 社會焦點 保障人權

板橋某國小爆虐童事件！老師暴力持續半年　校方隱瞞不報

記者戴上容／新北報導

新北市板橋區某國小驚傳教師虐童醜聞，多名特教生身上滿是傷痕，時間竟長達半年以上。更令人震驚的是，校方竟知情不報，讓施暴教師繼續在校任教。無助家長終於不堪忍受向議員求助。這已是該校四年內第二次發生類似事件。據傳，教育局長張明文得知後，親自到校「訓斥」校方，市長侯友宜今日被質詢時表示，此事展開調查，並已緊急將該教師與受害學生分開。

▲▼板橋某國小特教教師虐童，遭到多名家長控訴，校方知情不報 。（圖／新北市議員林國春提供）

▲板橋某國小特教教師虐童，遭到多名家長控訴，校方知情不報 。（圖／新北市議員林國春提供）

根據影片顯示，受害小朋友被老師強制將雙手架在身後，站在跑步機上，但因腳步不穩，幾次差點跌倒。令人髮指的是，老師竟然毫不理會小朋友的哀叫，直接將其托起。多名家長控訴，這名H姓正式特教老師在上課期間經常施暴，捏耳朵、用橡皮筋彈學童，導致特教生身體多處傷痕，夜不能寐，極度害怕上學。

▼板橋某國小爆虐童。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼板橋某國小爆虐童。（圖／記者戴上容翻攝）

家長們察覺孩子異樣，開始展開調查。然而，由於特教生表達能力有限，家長一開始無從得知真相，只見孩子從學校回家後開始出現攻擊和自殘行為。直至有人在學校目睹教學情形，聽到H老師恐嚇孩子「下一個就是你」，才意識到問題的嚴重性，急忙錄下證據並向校方報告。

家長們在去年底向學校學務處反映此事，卻未見任何改善或回應。「不知道是學務處有問題，還是校長？」總之，校方知情不報，導致更多特教生受害。家長們無奈之下，只好向新北市議員林國春求助。

據悉，教育局長張明文得知此事後憤怒質問校方。今（5）日林國春對市長侯友宜總質詢時，侯友宜回應表示，校方已啟動調查程序，若調查屬實，將依相關規定嚴懲不貸，並已調整該教師的課務，避免其再與學生接觸。

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