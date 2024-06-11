駁斥「監控人民」說　沈伯洋：第五縱隊是假議題

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委沈伯洋日前提出要管好「第五縱隊」，引發輿論質疑是否要「監控人民」，對此，沈今（11日）澄清，他論述的重點應在於風險高低，必須要有一些法令規範，卻遭到特定媒體指要「監控人民」，他認為，「第五縱隊」屬於假議題，重點在於資訊洩漏的風險以及被威脅的可能性。

沈伯洋表示，第五縱隊是假議題的理由很簡單，第五縱隊指的是戰爭時裡應外合的人，重點是這些人要如何獲取重要資訊，因此，與其用這個名詞，不如討論洩漏資訊的風險高低，例如，常跟中國黨政軍接觸的對象就是風險高，且經過風險盤點後，立法委員屬於風險很高的類型。

沈伯洋指出，他認為立委赴中報備是合理的規範，審查的重點是透明化，要讓大家知道委員見了什麼人、在哪裡，狀況比照縣市首長現行規範。他舉例，近期有扯鈴教練去中國被接觸，回國後洩漏總統蔡英文的行程、貴賓名單，雖然該名教練不是公務員，依舊可以造成傷害。

沈伯洋舉出第二個例子說，若現在有台灣的大學教授到中國見到統戰部的人員，回來後在課堂上記錄討論敏感議題的學生，並且將名單交給中國，這份名單對「第五縱隊」會很重要，不過，現行是否有相關規範？

沈伯洋直言，有一些風險高的人，容易被中國接觸跟威脅，而這些人洩漏的資訊「很有意義」但未必違法，當然，政府不能監控人民，但台灣在面對中國的威脅是真實的存在，是中國在監控台灣，所以要如何揭露相關資訊讓人民知道是很重要的。