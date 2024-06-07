9級強風浪高3米「堅持下水」害日籍男耳膜破裂溺斃　2教練判刑

▲日籍男到墾丁後壁湖潛水，因耳膜破裂失去平衡最後溺水，當時搜救人員緊急將他送醫。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

在屏東墾丁地區擔任潛水教練的林姓男子與王姓妻子，2019年8月間，在九級風的狀況下，仍堅持帶團前往後壁湖潛水。導致一名日籍潛水客因為耳膜破裂溺水死亡。最高法院審理後，認為林男、王女觸犯過失致人於死罪明確，分別判刑8月、6月得易科罰金，全案定讞。

判決指出，林男與妻子都是專業潛水教練，共同在墾丁開店帶團潛水，2019年8月間，日籍男子鯨井氏，帶著妻子、女兒，一同來潛水同樂；林男王女帶著一團人到後壁湖進行3天的開放水域水肺潛水活動。8月15日當天恆春沿海為陣風9級，浪高2至3公尺，水中能見度僅2至3公尺，天候不佳。但林卻仍堅持下水。而在下水前，教練對日籍男進行耳壓平衡訓練時，看見他反覆下潛上浮18至20次，顯有耳壓平衡困難之症狀，但教練仍堅持讓他潛入水中。

下水30分鐘左右，日籍男在水域外6米礁岩，因水壓導致耳膜不適而進行耳壓平衡的動作，結果教練仍帶著他下潛至10米處，希望減輕他耳朵不適的症狀，日籍男游在教練後面，最後卻失去蹤跡，教練遍尋不著，趕緊打119求救，救難人員在事發1個多小時後，發現日籍男卡在後壁湖出水口右側離岸約100公尺處。緊急送醫急救仍不治，調查死因是因日籍男右耳耳壓無法承受水中壓力，而致耳膜破裂、內耳聽骨損壞及出血，並在水中平衡感喪失，因而溺水窒息死亡。

檢方認為林男、王女身為教練，應該注意避免發生意外，但卻疏未注意、確有疏失，因此依照「過失致人於死罪」提起公訴。一審法院審理後，將林男判刑1年、王女判刑10月。

案經上訴，高等法院高雄分院二審仍認定2人有罪，但考量2人在事發後自首，予以減刑，因此改將林男判刑8月，王女判刑6月、得易科罰金18萬元。全案再上訴，最高法院7日駁回上訴定讞。