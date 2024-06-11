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社會 社會焦點 保障人權

國5超車賓士不成竟逼車10km！他閃路肩仍被擦撞　囂張男遭起訴

▲▼端午節收假日，國5上午出現北返車潮，宜蘭-頭城北上車速平均24公里、頭城到坪林行控車速約30公里。（圖／翻攝高公局路況網）

▲林姓男子因超車不成，在國道五號上蛇行逼車10公里被起訴公共危險罪。（示意圖／翻攝高公局路況網）

記者劉昌松／台北報導

林姓男子疑因不滿在國道上超車不成，竟一路追著蔡姓男子駕駛車輛，即使進到隧道，也任意變換車道，左閃右切就是要把蔡男車子逼到一旁，過程中一度發生擦撞，林男從坪林段開始惡意逼車，約10公里後，蔡男趕緊從石碇交流道下國道並報警，台北地檢署11日依最重可處5年有期徒刑的公共危險等罪將林男起訴。

根據監視畫面顯示，林男4月中駕車行經國道五號坪林路段時，準備偏左切換車道，此時1輛賓士車疾駛而過，林男認為對方故意不讓道，氣得加足油門追上，賓士車駕駛蔡男發現遭逼車後，開始閃避，一度被迫開到路肩去，仍遭林男擦撞。

蔡男因車上還有長輩在，為了避免發生意外，就近下石碇交流道，隨即向警方報案，國道九隊循線找林男，根據林男車上行車紀錄器，發現林男即使進了隧道仍任意變換車道，整段逼車距離約10公里，而後方來車也因林男無預警的蛇行路線，被迫緊急煞車。

檢察官調查後，依《刑法》公共危險罪章中的損壞或壅塞陸路、水路、橋樑或其他公眾往來之設備或以他法致生往來之危險的公共危險罪，可處5年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金，以及強制、毀損等罪，將林男提起公訴，至於林男反控蔡男妨害自由等罪，因嫌疑不足，處分不起訴。

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