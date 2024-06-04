正妹騎車遭噁男吐「一身檳榔汁」　美腿慘照曝！到警局提告了

▲高雄女騎車衰遭噁男吐「一身檳榔汁」，氣炸上網求行車紀錄器。（圖／翻攝爆料公社）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名機車騎士葉女日前騎車與闖紅燈的男子發生行車糾紛，遭到男子尾隨並向她「吐一身檳榔汁」，葉女氣炸上網求行車紀錄器，網友見狀也直呼「遇到髒鬼了」、「敢吐正妹，會變全民公敵」、「這美腿也噴得下去？」事後葉女到派出所向男子提告，警方將依刑法公然侮辱罪嫌函請地檢署偵辦。

經了解，25歲葉女1日晚間於前鎮區廣州二街與廣西路口時，與騎機車闖紅燈男子發生行車糾紛，沒想到該男子居然尾隨葉女至三多二路與廣州二街口，刻意向她噴吐檳榔汁洩憤。

▲高雄女騎車遭吐檳榔汁，上網求行車紀錄器。（圖／翻攝爆料公社）

葉女後續上網po文求助表示，「6/1晚上10:55-11:00之間被一名中年男性吐了一身的檳榔汁，跪求好心人如當時有經過此入口，有行車記錄器的是否能提供？」

不少網友見狀留言表示，「沒水準的人，噁心」、「妳遇到髒鬼了」、「很多這樣的垃圾人」，也有網友歪樓直呼「這美美腿，他也噴的下去？」、「誇張..美腿受到波及」、「敢吐正妹，會變全民公敵」。

對此，苓雅分局表示，本案葉女已於6月3日9時50分許至所提出公然侮辱告訴，並完成報案手續，案將依刑法公然侮辱罪嫌函請地檢署偵辦。

另吐檳榔汁之行為，已違反社會秩序維護法第91條第1款規定「污濕他人之身體、衣著或物品而情節重大者」，處新臺幣1,500元以下罰鍰或申誡，由本分局另行裁處。