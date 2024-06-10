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午後雷雨彈來襲！大氣不穩定　今起連下6天「降雨熱區」曝

▲▼天氣 台北突然大雷雨 鋒面過境 低壓。（圖／記者屠惠剛攝）

▲午後有旺盛的熱對流發展，帶來短暫陣雨或雷雨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

今(10)是端午連假的最後一天，天氣風險公司分析師林孝儒指出，午後容易有旺盛的熱對流發展，帶來短暫陣雨或雷雨，本周整體大氣都比較不穩定，午後受熱力作用影響，伴隨短時顯著雨勢，迎風面中南部早晚容易有短暫陣雨或雷雨的機會。

林孝儒說，今天預期受鋒前較暖溼的西南風影響，各地天氣多雲時陰，仍時有陽光露臉，氣溫普遍在30至35度。白天受熱力作用影響，午後易有旺盛的熱對流發展，帶來短暫陣雨或雷雨，時而伴隨顯著的雨勢、閃電雷鳴或瞬間強陣風可能。

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他還說，山區降雨尤為明顯，大台北或東部平地也有機會受熱對流擴散發展影響，有短暫雷陣雨，到晚間隨著熱力作用減弱而趨緩。不過迎風面的中南部，早晚有機會受西南風及海陸風交互作用影響，出現短暫陣雨或雷雨可能。

▲▼ 。（圖／翻攝天氣風險 WeatherRisk臉書）

▲台灣受暖溼西南風影響，預測氣溫持續悶熱 。（圖／翻攝天氣風險 WeatherRisk臉書）

林孝儒指出，今日清晨起中南部沿海都逐漸有對流雲系移入並往平地延伸，帶來短暫雷陣雨，其中屏東山區受對流移入山區發展更為旺盛，直接帶來一波短時大雨至豪雨，總之天氣不是太穩定，外出記得攜帶雨具，以備不時之需。

本周天氣與今日天氣類似，林孝儒表示，接下來一路到周五、周六，台灣北方海面將持續有道鋒面滯留發展，大致上位於東海上南北擺盪，整體位置偏北對台灣沒有直接影響。

▲▼未來天氣變化趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來天氣變化趨勢。（圖／氣象署提供）

他表示，台灣將持續受鋒前暖溼西南風影響，預測氣溫持續悶熱，整體大氣都比較不穩定，主要降雨型態分2種，一為午後受熱力作用影響，易伴隨熱對流發展，時而伴隨短時顯著雨勢。二為迎風面中南部受西南風及海陸風交互作用影響下，早晚時段容易有短暫陣雨或雷雨機會。

林孝儒提醒，本周外出活動務必留意悶熱高溫現象及午後驟雨，出門記得攜帶雨具，並注意防暑降溫，隨時補充水分以避免中暑，也要隨時關注天氣警報，雷雨發生盡量進入室內避險。

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