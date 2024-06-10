想當「全村的希望」！　他花2年DIY直升機試飛慘遭爆頭亡

記者張靖榕／綜合報導

印度24歲青年易卜拉辛（Sheikh Ismail Sheikh Ibrahim）受到電影啟發，也想打造出一架自製直升機，為整個村帶來光榮，沒想到在經過2年多的研發製造後，在朋友見證試飛的階段，他卻慘遭脫落的螺旋槳葉片重擊，當場爆頭身亡。

事件發生在2021年8月10日，當時的影片與故事相當震撼與令人難過，近日又在社群平台X上再次受到網友大量轉發與討論。當晚馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）的易卜拉辛坐在駕駛座上，未戴任何護具，他在朋友的見證下發動引擎，但才沒幾秒，尾翼螺旋槳就高速脫落，擊落頂部螺旋槳後，重創易卜拉辛的頭部，他當場癱軟跌出直升機，當晚就因傷重過世。

影片顯示，易卜拉辛的朋友們紛紛衝上前查看他的情況，直升機的螺旋槳葉片則是垂落不堪。另一段他們在車庫內進行測試的畫面也流出，易卜拉辛神情顯得相當專注。

▼易卜拉辛在試飛階段重創身亡。（圖／翻攝X）



易卜拉辛好友們表示，他受到電影《3個傻瓜》啟發，夢想有非凡成就，希望讓村裡的人感到光榮，決定打造一架直升機。他一路蒐集資料、參考影片，從零開始打造，還將直升機取名「Munna Helicopter」，預定同月15日首飛，沒想到他本人卻提前殞落。

事實上搭乘直升機的事故風險比飛機還要大得多，影片引起熱議後，還有網友分享2016年的一個片段，當時新娘席薇亞（Rosemere do Nascimento Silva）在婚禮當天安排一架直升機，載她飛到婚禮現場要給新郎驚喜，沒想到中途發生意外墜機，她死前的最後一刻被攝影師的相機捕捉了下來。