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社會 社會焦點 保障人權

六福村空中腳踏車故障　妙齡女孩爬「3層樓超長梯」驚險獲救

▲▼六福村空中腳踏車。（圖／翻攝六福村官網）

▲一名遊客乘坐空中腳踏車時遇到故障。（示意圖、非事發當天／翻攝六福村官網，下同）

記者陳凱力／新竹報導

今天是端午連假的第一天，不過有許多民眾腦筋動得快，為避開人潮，昨天就提早出遊，但昨（7）日新竹六福村樂園卻傳出意外，有遊客在搭空中腳踏車時，設施突然故障，最後工作人員出動長梯，才把車上的遊客一一接到地面，過程十分驚險。至於到底有多少遊客受困，六福村並未說明。

六福村的空中腳踏車設施名稱為「猴子行大運」，位在鳥園與動物園間，環繞著2公頃猴園的四周，遊客居高臨下，邊踩腳踏車邊眺望欣賞100多隻珍貴猿猴的日常生活；將近3樓高的空中腳踏車，需要遊客動腳前進，不僅高，還很費體力，一般對腳力沒信心或是怕高的遊客，通常不敢輕易嘗試。

▲▼六福村空中腳踏車。（圖／翻攝六福村官網）

▲「猴子行大運」約2-3樓高，環繞2公頃猴園。

昨日一位帶著可愛髮箍的年輕女性原本開心踩著空中腳踏車，沒想到設施突然故障讓她怎麼踩都無法動彈，直接卡在高空軌道。園區人員獲報後趕快拿出超長樓梯把女孩接下來，只是從將近3樓高的樓梯一步步下樓，事後她直呼「來六福村遇到故障，讓我第一次爬這個，有夠可怕！」

針對此事，六福村回應，該設施因臨時發生故障，園區在第一時間就由十多名同仁組成緊急應變小組，啟動遊客疏散安全機制協助遊客安全離開，目前該設施已經恢復正常運作，未來會持續加強設施檢視，以確保遊樂品質。

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