遮車牌台3線狂飆　911、GR Supra外形太炫洩行蹤...這下慘了

記者楊永盛／苗栗報導

台三線苗栗縣獅潭鄉路段多S形彎道，假日常吸引重機、跑車競駛尋求刺激。警方7日接獲報案，指有2輛配載大型車尾翼的超跑車，故意將車牌遮蔽、意圖逃逸取締；由於車體顏色太炫麗很好辨認，警方很快循線找到駕駛，2人坦承為閃避區間測速才遮蔽號牌，警方已依法告發。

▲▼2輛超跑遮蔽車牌行駛台3線獅潭段，顏色太炫麗好指認被警迅速查獲。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

大湖警分局今（8）日指出，轄區的獅潭分駐所7日上午10時許接獲民眾報案，指有兩輛車停靠在台三線路旁，用不明物品遮蔽號牌隨後往北行駛，警方根據紅色、粉紅色跑車和大型車尾翼等特徵，一邊通報巡邏警力沿著台三線巡查，並調閱路口畫面察看，隨後在獅潭國中附近、台三線北上113公里處旁加油站發現該2輛車，但車牌皆已移除遮蔽物。

警方上前攔查，駕駛粉紅色TOYOTA GR Supra跑車的梁男、紅色Porsche 911的許男，坦承一起自新竹駕車沿台三線到苗栗遊玩，為了閃避獅潭路段的區間測速取締，才用布套遮蔽車牌。警方現場依違反「道路交通管理處罰條例」第13條規定告發，各處新台幣2400元至4800元罰鍰。

大湖警分局表示，依道路交通安全規則規定，汽車號牌不得變造損毀、塗抹或黏貼其他材料、加裝邊框或霓虹燈、裝置旋轉架、顛倒懸掛或安裝其他器具導致不能辨認，並不得以物品遮蔽，違者將依道交條例相關規定製單舉發，呼籲駕駛人遵守交通規則，勿心存僥倖，警方將持續於台三線沿線取締交通違規，維護用路人權益。