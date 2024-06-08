　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

遮車牌台3線狂飆　911、GR Supra外形太炫洩行蹤...這下慘了

記者楊永盛／苗栗報導

台三線苗栗縣獅潭鄉路段多S形彎道，假日常吸引重機、跑車競駛尋求刺激。警方7日接獲報案，指有2輛配載大型車尾翼的超跑車，故意將車牌遮蔽、意圖逃逸取締；由於車體顏色太炫麗很好辨認，警方很快循線找到駕駛，2人坦承為閃避區間測速才遮蔽號牌，警方已依法告發。

▲2輛超跑遮蔽車牌行駛台3線獅潭段，顏色太炫麗好指認被警迅速查獲。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲▼2輛超跑遮蔽車牌行駛台3線獅潭段，顏色太炫麗好指認被警迅速查獲。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

大湖警分局今（8）日指出，轄區的獅潭分駐所7日上午10時許接獲民眾報案，指有兩輛車停靠在台三線路旁，用不明物品遮蔽號牌隨後往北行駛，警方根據紅色、粉紅色跑車和大型車尾翼等特徵，一邊通報巡邏警力沿著台三線巡查，並調閱路口畫面察看，隨後在獅潭國中附近、台三線北上113公里處旁加油站發現該2輛車，但車牌皆已移除遮蔽物。

▲2輛超跑遮蔽車牌行駛台3線獅潭段，顏色太炫麗好指認被警迅速查獲。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方上前攔查，駕駛粉紅色TOYOTA GR Supra跑車的梁男、紅色Porsche 911的許男，坦承一起自新竹駕車沿台三線到苗栗遊玩，為了閃避獅潭路段的區間測速取締，才用布套遮蔽車牌。警方現場依違反「道路交通管理處罰條例」第13條規定告發，各處新台幣2400元至4800元罰鍰。

大湖警分局表示，依道路交通安全規則規定，汽車號牌不得變造損毀、塗抹或黏貼其他材料、加裝邊框或霓虹燈、裝置旋轉架、顛倒懸掛或安裝其他器具導致不能辨認，並不得以物品遮蔽，違者將依道交條例相關規定製單舉發，呼籲駕駛人遵守交通規則，勿心存僥倖，警方將持續於台三線沿線取締交通違規，維護用路人權益。

▲2輛超跑遮蔽車牌行駛台3線獅潭段，顏色太炫麗好指認被警迅速查獲。（圖／記者楊永盛翻攝）

ET快訊
被問「可米小子復出？」　王傳一哽咽：不可能了
快訊／新竹市工業社全面燃燒！　恐怖黑煙衝天
胡瓜現身被問合約糾紛　關心寬姊妙答五個字
不是瑜伽、超慢跑！網大推「1居家運動」：3個月瘦8公斤
台上突出現驚喜　邊佑錫泛淚哭了
要學生穿襪子游泳！台東高中「認真的」曝原因
24歲日男遭辱！母撂人扒光情侶「全裸土下座」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／新竹市香山區工業社火警！恐怖黑煙衝天　消防灌救中

7度猥褻性侵5歲外甥女...還喊「很好玩」　變態舅舅1原因輕判還免囚

不鏽鋼管插牆壁灌水「害狂長壁癌」　惡鄰搞爛招這下慘了！

要學生穿襪子游泳…台東高中講「認真的」！曝校方難為之處

遮車牌台3線狂飆　911、GR Supra外形太炫洩行蹤...這下慘了

吃飯都要借米！梁見後窮困農家拚到身價破億　母淚曝過往：很不捨

快訊／草屯交流道南下出口「4車連環撞」　小五男童撞前座噴鼻血

「基隆祖孫館」粉專遭盜！連PO巨乳翹臀辣妹照　社會處回應了

高雄左營「磁磚雨狂下」瑞典坦克慘中招畫面曝　路人：差點被砸死

剛搶修完不到一天！花蓮高寮大橋便道又被沖斷　公所緊急封路

認識逾20年國小同學約吃飯！　穿體育服紮高腰秒回學生時代

蘇姿丰讚台灣高中生英語好　合照見手指愛心：要怎麼比

F-18戰鬥機降落高速公路　瑞士首次演練成功

蔡阿嘎開除蘿拉！「不法行為影響公司」　她曾惹毛同業…被起底「家中塞滿精品」

青峰揪歌迷〈小情歌〉唱錯！　要家凱繞場…自己跑超小圈XD

教室飆唱《在加國離婚》　男大生清澈歌聲顯扎心

爬5650M聖母峰前16蹲　台登山正妹：真的會喘！

3機視角看李多慧SOLO　中場連跳2首KPOP夯曲

「雲林大餅」爆食安！疑過期改標　男見綠皮險吐：以為吃起司

賈永婕談孫安佐「盼別再激他」　女兒全程盯場：她很怕我亂說話！

快訊／新竹市香山區工業社火警！恐怖黑煙衝天　消防灌救中

7度猥褻性侵5歲外甥女...還喊「很好玩」　變態舅舅1原因輕判還免囚

不鏽鋼管插牆壁灌水「害狂長壁癌」　惡鄰搞爛招這下慘了！

要學生穿襪子游泳…台東高中講「認真的」！曝校方難為之處

遮車牌台3線狂飆　911、GR Supra外形太炫洩行蹤...這下慘了

吃飯都要借米！梁見後窮困農家拚到身價破億　母淚曝過往：很不捨

快訊／草屯交流道南下出口「4車連環撞」　小五男童撞前座噴鼻血

「基隆祖孫館」粉專遭盜！連PO巨乳翹臀辣妹照　社會處回應了

高雄左營「磁磚雨狂下」瑞典坦克慘中招畫面曝　路人：差點被砸死

剛搶修完不到一天！花蓮高寮大橋便道又被沖斷　公所緊急封路

「魚油」比例越高越好？專家曝「挑選關鍵」：不能只看%數

邵雨薇泡湯喝奶穿超辣！　解放細肩帶粉絲暈喊：太可愛

稻田出現「胖胖果子狸」偷偷摸摸經過　青農見狀笑翻：好像忍者！

3金曲樂團登香港開唱！　宇宙人當導遊展開「美食巡禮」

爸爸開餐廳！「結帳幫打8折」婆婆卻不高興　原因傻眼了

Energy合體掀回憶殺！王傳一被問「可米小子復出」　哽咽：不可能了

Angelababy因Lisa瘋馬秀消失9個月！　「官方有動作」默默解除封殺

冤案平反蘇建和「53歲首次參加畢業典禮」　完成東吳人權碩士學程

上市櫃建商「負債比過高」惹議　分析師提一原因：不要怕

別錯過！東京「最美玫瑰園」2024最新花況　交通資訊＆票價全收錄

熱褲長腿妹從違停車下車　網友狂重播：紳士都來了

社會熱門新聞

花樣少女慘遭殺害棄屍　沒有凶手的命案成永遠遺憾

六福村空中腳踏車故障　女孩爬長梯獲救

「槍戰頭中彈」勇警考績只有乙　原因曝光

高雄父載3胞胎國道遭追尾！小孩2女1男全送醫

2歲男童趴伏蓄水池溺斃　粗心媽曝原因

「X上的初戀」影片曝！老司機忘情連結抽送　下秒超尬

醉女坐計程車回家！驚醒「運將全裸躺旁邊」

勇警抓通緝犯「頭部中彈」考績竟乙等

性成癮！產前2天人夫硬要又援交「E奶妹」

自小客換車道撞機車　騎士飛對向被輾死

欠稅823萬美魔女遭管收　床太硬決定吐錢

女科員涉販毒　刑責比供毒男友更重

男浮屍「口鼻封膠帶」　生前最後畫面曝光

瘋狂魚販成「貼身保鑣」跟蹤示愛　檳榔西施崩潰

更多熱門

相關新聞

即／草屯交流道出口4車連撞！男童噴鼻血

即／草屯交流道出口4車連撞！男童噴鼻血

國道3號草屯交流道南下出口前發生4車連環撞！今天下午2時許，於草屯交流道南下出口芬草路三段路段，發生3台自小客車和1台廂型車的連環追撞車禍，造成其中一名乘坐在後座的國小五年級男童，在緊急剎車時，鼻子碰撞到前座座位而流鼻血，另一車的中年女性駕駛則有頭暈情形。

左營下「磁磚雨」瑞典坦克中招畫面曝

左營下「磁磚雨」瑞典坦克中招畫面曝

道路這麼寬也會撞在一起　3寶女超車變撞車

道路這麼寬也會撞在一起　3寶女超車變撞車

嘉義16歲少年飛車逃…副駕沿路丟毒品！雙雙被逮

嘉義16歲少年飛車逃…副駕沿路丟毒品！雙雙被逮

三重雞蛋貨車大轉彎「蛋灑一地」滿地黃！耗時2小時才清乾淨

三重雞蛋貨車大轉彎「蛋灑一地」滿地黃！耗時2小時才清乾淨

關鍵字：

台3獅潭段超跑遮車牌苗栗影音

讀者迴響

熱門新聞

31冰淇淋突發公告「全商品降價」

花樣少女慘遭殺害棄屍　沒有凶手的命案成永遠遺憾

180公分帥男約砲戴套！慘遇「毒玫瑰」下體流膿了

他批黃仁勳逛夜市討好台人　被罵到刪文

即／5縣市再發豪大雨特報　最新警戒區域曝

印校長家訪性侵女學生被拍　驚嚇表情瘋傳

蔡阿嘎發文感嘆「人要抱持善良」

蔡阿嘎疑開酸蘿拉「三千萬同學」

看起來溫和「其實超不好惹」3大星座

蔡阿嘎深夜發聲：這樣算長大了吧！「流量擺眼前不作為」

快訊／午後雨彈來了！12縣市大雨特報

黃宣《歌手》「救場主持太強」登熱搜

峮峮被嚇到「寬姊整個人瘦一半」！

狠斬蘿拉「二伯悄悄1動作」　網驚：大致這回事了？

六福村空中腳踏車故障　女孩爬長梯獲救

更多

最夯影音

更多

認識逾20年國小同學約吃飯！　穿體育服紮高腰秒回學生時代

蘇姿丰讚台灣高中生英語好　合照見手指愛心：要怎麼比

F-18戰鬥機降落高速公路　瑞士首次演練成功

蔡阿嘎開除蘿拉！「不法行為影響公司」　她曾惹毛同業…被起底「家中塞滿精品」

青峰揪歌迷〈小情歌〉唱錯！　要家凱繞場…自己跑超小圈XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面