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葉門反抗軍突襲抓人！　聯合國、美組織等15名雇員被拘留

▲▼葉門反抗軍「青年運動」（Houthi，又譯「胡塞」）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 青年運動傳出拘留至少15名國際組織雇員，原因目前不明。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

葉門反抗軍「青年運動」（Houthi）面臨美國為首的聯軍空襲及日漸龐大的財政壓力之際，6日不明原因扣押至少15名聯合國（UN）等機構的葉門雇員，引發譴責。

葉門政府3名官員7日向《路透》指出，青年運動安全部隊情報人員6日發動一連串突襲，拘留9名聯合國雇員、3名美國資助的非營利組織「國際民主協會」（NDI）雇員及3名當地人權組織雇員。

伊朗支持的青年運動控制葉門首都沙那（Sanaa）及該國北部多數地區，6日派情報人員突襲上述雇員的住宅及辦公室，還沒收手機和電腦等設備。

國際公認的葉門政府控制南部大部分地區，官員說明，被押的聯合國雇員為人權事務高級專員辦事處（OHCHR）及人道事務協調廳（OCHA）工作。聯合國及NDI目前尚未回應媒體置評請求，青年運動也未發表評論。

但據《美聯社》，當地丕林人權組織（Mayyun Organization for Human Rights）已證實工作人員被押，「我們強烈譴責這種危險升級，這侵犯國際法賦予聯合國雇員的特權與豁免權。我們認為這是一種壓迫性、集權主義的勒索行為，目的是獲得政治與經濟利益。」

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