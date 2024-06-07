陳建仁過73歲生日！　許3願望：祈求天主保佑

▲陳建仁慶生。（圖／翻攝陳建仁臉書）

記者皮心瑀／台北報導

前行政院長陳建仁卸任後回到中研院繼續擔任特聘研究員，6日剛過生日，今已73歲的他，在臉書透露自己許了生日願望是地球永續、世界和平、國泰民安，也祈求天主保佑全世界所有的家庭都得享平安喜樂，特別是弱勢、殘障、貧困、難民的家庭。

陳建仁說，昨天是他的生日，一大早就和妻子羅鳳蘋一起到聖家堂參加平日彌撒，讚美感謝天主賜給他72年的美好歲月。天主讓他在日常中有平安、在順遂中有喜樂、在成功中有感恩、在考驗中有鼓舞、在困苦中有救援、在哀痛中有安慰。

陳建仁指出，因為天主的恩賜，讓他能夠藉著妻子的鼓勵，28歲時在社子天主堂領洗成為天主徒，感謝天主賞賜給慈愛的父母、友愛的兄姊和弟弟，親密的妻子、女兒和外孫子女，讓他常常生活在甜蜜的家庭生活當中，還有博學多聞而誨人不倦的老師，優秀傑出的研究伙伴、青出於藍的學生與助理，讓他沉浸在研究教學的順利圓滿當中。

陳建仁表示，昨天中午以前在台大公衛所指導的研究生特別訂購了很有特色的生日蛋糕，與研究室同仁一起慶生，「我許的願是地球永續、世界和平、國泰民安，也祈求天主保佑全世界所有的家庭都得享平安喜樂，特別是弱勢、殘障、貧困、難民的家庭！」