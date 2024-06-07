轉世？陸17歲少女「神似」87版林黛玉　

▲大陸17歲少女長相神似87年版林黛玉女演員陳曉旭，出生與死亡只差一天 。（圖／翻攝 網易）

記者任以芳／綜合報導

中國經典名著《紅樓夢》被多次翻拍成影視作品，人們對於林黛玉病態美印象深刻。近期，大陸一名17歲少女白陌因容貌酷似87版《紅樓夢》林黛玉走紅，不少網友都認為白陌長得太像17年前病逝女演員陳曉旭，兩人出生與死亡甚至只差一天，十分巧合。

《紅樓夢》作為四大名著中的一部，在世界各地都受到了廣泛的喜愛。這部書不僅被譯成各種文字，而且還受到世界各地的歡迎和追捧。

其中最經典、也最受觀眾喜愛就是「黛玉葬花」。當年大陸1987年拍攝該劇，出演林黛玉一角色的大陸女演員陳曉旭，把林黛玉嬌柔病態美的形象，演得絲絲入扣，深入人心。

▲大陸17歲少女白陌被大陸網友封為「87年版林黛玉轉世」 。（圖／翻攝 網易）

跨越37年時空，近期大陸一位17歲的少女，因容貌酷似1987年版《紅樓夢》中的林黛玉，在網路迅速走紅，許多網友看到十分感嘆，「乍一看，還以為是陳曉旭。」

綜合陸媒報導，更巧的是，白陌正好在陳曉旭去世的第二天誕生。巧合遠不止這些，她在採訪中透露，從小就對《紅樓夢》這部經典名著充滿興趣，計劃在未來踏上演員的職業道路。

比對相差17年巧合，不少大陸網友這樣評論，當白陌換上林黛玉的裝扮，與陳曉旭長相確實十分相似，都有古典美特質。

若細分，大陸網友分析，陳曉旭完全是林黛玉翻版，從骨子裡天生散發出自然嬌作的病態美感，而17歲少女白陌多了幾分健康陽光感覺。不少網友留言鼓勵她，「千萬不要入戲太深」「保有自己特色就好」「她不像林黛玉，只是像陳曉旭。」

▲ 大陸17年前已故女演員陳曉旭，當時演林黛玉一角深入人心 。（圖／翻攝 網易）

為何大陸網友一直鼓勵白陌做自己，不要陷入陳曉旭迷思。回顧當年87版的《紅樓夢》播出後，劇中許多演員名聲大噪，陳曉旭也不例外，不知是否入戲形象太深，之後找她接演片子非常少。

之後，陳曉旭努力在演藝事業玄找適合自己出路，沒想到走出人生第二條巔峰之路，與丈夫郝彤從商，成為一名商業女強人，事業蒸蒸日上，還轉型擔任製片人拍攝年代劇《紅衣坊》。

一次偶然的機會，聽到淨空法師講解《無量壽經》的錄影帶，那一刻她的內心非常平靜，從此開始鑽研佛學，成為一名虔誠的佛教徒。

2000年，丈夫郝彤也在陳曉旭的影響下開始研究佛經。根據陸媒報導，陳曉旭每天最少要讀經、聽經1到2個小時，多則5到6個小時。

但一件出乎意料的事發生了，2006年，陳曉旭確診乳腺癌。2007年2月23日，陳曉旭與丈夫一起擺別雙方父母，兩人放棄千萬財產，剃度出家，法號妙真。

2007年5月13日，陳曉旭出家3個月後因病去世，享年42歲。悲傷消息傳出後，也讓影迷十分不捨，即使已經過17年，在影迷心裡依然覺得，「從此，天堂多了陳曉旭，世間再無林黛玉。」

▼ 陳曉旭飾演「林黛玉」的形象，暫時無人超越 。（圖／翻攝 網易）