「生技之神」有新手機了　「指紋+臉部辨識」回報...否則恐收押

▲晟德大藥廠榮譽總裁林榮錦需每天用手機報到，證明自己仍在國內未逃亡。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

被稱為「生技之神」的晟德藥廠榮譽總裁林榮錦與妻子，涉嫌在2021年間，公司發布重大利多訊息前的禁止交易期間，進場買買股票，被台北地檢署依《證交法》內線交易等罪，諭令200萬交保並接受手機監控，林榮錦夫妻各自收到1支由高檢署科控中心配發的手機，須在指定時間，以臉部辨識開啟app，再用指紋啟動程序式，並上傳自拍照進行遠距報到，若破壞設備或違反命令，恐遭拘提甚至收押。

晟德大藥廠在2019年6月6日公告，將間接處分子公司豐華生技股權，交易總金額達13億元；2021年10月27日，晟德再公告將處分澳優乳業公司股票，交易額超過港幣17億元，但時任董事長的林榮錦夫妻和兒子等人，涉嫌在對晟德股價利多的訊息公開前買賣股票，分別獲利數萬元到200萬元不等。

台北地檢署6日發動搜索約談後，諭令曾被譽為「生技之神」的林榮錦和妻子歐麗珠，各交保200萬元，林的兒子林宏軒交保50萬元，因考量林榮錦夫妻有能力出國，為了確保後續偵審傳喚順利，檢察官除祭出限制出境出海令，也要求夫妻倆都接受電子監控。

▲高檢署科技監控手機採指紋、臉部辨識2種認證機制。（圖／記者劉昌松翻攝）

林榮錦夫妻接受電子監控的方式，並非過去常見的電子腳環或手環，而是由高檢署科技設備監控中心提供公家手機，先設定好林榮錦夫妻的指紋與臉部紀錄，讓林榮錦夫妻每天可以定時以專用APP報到，系統會同時傳輸所在位置，如不符合辨識紀錄或GPS位置可疑，都會產生警示訊號，是用來取代定期到派出所報到，確保被告未逃亡的科技設備。

科控中心人員指出，配戴科技監控設備只要生活符合監控命令，按時充電、不要去按壓拉扯手鐶腳鐶等設備，也不要任意靠近或進入機場、港口、海岸線，就不會出現警告訊息，一但有電量不足或離境疑慮，監控中心首先就是打電話提醒被告注意活動範圍，如果情節嚴重，將通知檢察官、法官，被告接受監控換取行動自由的機會可能被取消，甚至面臨收押的結果。