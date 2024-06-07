「生技之神」遭電子監控！　涉晟德大藥廠內線交易200萬交保

▲晟德大藥廠榮譽總裁林榮錦涉內線交易案，被檢察官諭令交保200萬元並接受電子監控。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

被譽為「生技之神」的晟德大藥廠榮譽總裁林榮錦等人，涉嫌分別在2019年與2021年間，先後2次公告重大利多訊息的禁止交易期間進場買股獲利，涉嫌違反《證交法》內線交易等罪。台北地檢署6日發動搜索約談後，諭令林和妻子各交保200萬元並接受電子監控，林的兒子交保50萬元，另3人交保20萬到70萬元不等。

據了解，這次林榮錦夫妻接受電子監控的方式，並非過去常見的電子腳鐐或電子手錶，而是由高檢署科技設備監控中心提供公家手機，讓被告透過指紋辨識等方式，限制被告每天在限制區域內遠距報到，主要目的是節省以往要求被告到派出所報到所耗費的機關人力。目前林榮錦仍因涉嫌掏空東洋藥廠官司纏訟中。

▲林榮錦妻子歐麗珠(白衣)也須以科控中心提供的手機定時報到。（圖／記者劉昌松攝）

晟德大藥廠在2019年6月6日發布重訊，將透過參與錦新國際公司的公開收購計畫，間接支應處分子公司豐華生技股權，公告交易總金額達13億元；2021年10月27日，晟德董事會決議，和子公司玉晟生技分別處分澳優乳業公司股票，其中晟德公司的交易總額超過港幣17億元。

檢調獲報，在晟德公告這2次利多消息前，疑有內部人在禁止交易期間，以相關公司名義或親友帳戶等管道，進場買賣晟德股票，分別獲利數萬到2百萬元不等，而當時擔任晟德藥廠董事長的林榮錦與家人疑似涉及2021年間的內線交易。

▲林榮錦的兒子林宏軒交保50萬元。（圖／記者劉昌松攝）

檢察官郭耿誠6日指揮調查局台北市調處搜索晟德公司等12個地方，約談林榮錦、妻子歐麗珠、兒子林宏軒以及相關公司職員親友共12人，訊後諭令林榮錦夫妻各以200萬元交保、限制出境出海及電子監控，林宏軒50萬元交保，前晟德法人股東指派董事蔡佩珍70萬元交保，2名子公司職員各20萬元交保。

晟德大藥廠6日晚間發布重大訊息指出，法務部調查局今日至公司進行相關調查，公司以第三方身分配合協助調查，公司營運正常，對財務業務無重大影響。

晟德強調，2019、2021年分別宣布收購豐華生技，以及處分部分澳優公司股份，過程絕無不法、一切公開透明；公司全力配合司法調查、期盼釐清真相還原事實。基於偵查不公開，晟德表示相關訊息以已公告之重大訊息為準。