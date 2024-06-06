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美企CEO年薪上漲　員工想追上得花200年！蘇姿丰連5年霸榜女性之冠

▲▼蘋果發表會,庫克。（圖／路透）

▲美媒調查曝，美國企業普通員工平均要工作200年才能勉強賺到CEO的一年薪水。圖為蘋果公司（Apple Inc.）執行長庫克（Tim Cook）。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

一般員工與執行長（CEO）的薪水差距有多大？據美聯社報導，去年美國標普500指數成分股企業的CEO薪酬上漲了將近13%，中位數增至1630萬美元（約新台幣5.2兆元）。今年的薪酬調查還得出一項驚人結果，半數企業的中階職員要花大約200年的時間才賺得到CEO一年的薪水。

CEO薪水大幅增長，與員工差距拉大

美聯社委託Equilar分析的數據顯示，美國標普500成分股企業中的341位CEO薪酬2023年平均增幅12.6%，中位數達到1630萬美元（約新台幣5兆2630萬元）。相較之下，私人企業員工的薪資和福利同期只漲了4.1%。在2024年的薪酬調查中，半數企業的CEO薪酬高達中階員工的196倍，去年則為185倍

CEO與員工薪水差距最大的公司，通常是像零售業等一般職員薪資較低的公司。以美國羅斯百貨（Ross Store）2023年數據為例，薪水處於最中間程度的員工須不吃不喝、工作長達2100年，才能賺到CEO倫特勒（Barbara Rentler）的1810萬美元（約新台幣5.8億元）年薪。

▲▼ 美國總統川普以國安為由，阻止半導體大廠博通（Broadcom）以1170億美元（約新台幣3.4億元）併購晶片大廠高通（Qualcomm）。（圖／路透社）

▲半導體大廠博通CEO陳福陽打敗庫克等人，佔據薪酬榜首。（圖／路透）

CEO漲薪原因

美國大型企業CEO的薪酬方案中很大一部分是股票獎勵，因此收入與公司業績有著密切關聯，企業經濟表現強勁、推高股價，就會帶動CEO薪酬增加。但經濟研究專家安德森（Sarah Anderson）表示，一般民眾對於通膨與升息則更加感到痛苦，因為他們薪水的漲幅並不符合物價上漲的程度。

高薪CEO名單

美聯社年度調查顯示，美國大約有24位CEO的薪酬增幅達到或超越50%。其中，通訊半導體公司博通（Broadcom Inc.）的馬來西亞裔CEO陳福陽（Hock Tan）以高達1.62億美元（約新台幣52.2億元）的薪酬居冠。

其他高薪CEO包含Fair Isaac公司的蘭辛（William Lansing）薪酬約6630萬美元、蘋果公司的庫克（Tim Cook）約6320萬美元、Prologis公司的莫哈達姆（Hamid Moghadam）約5090萬美元，以及Netflix的聯合CEO薩蘭多斯（Ted Sarandos）約4980萬美元。

▲▼蘇姿丰接受媒體提問。（圖／記者呂佳賢攝）

▲女性CEO中以AMD的蘇姿丰居冠，她近日來台也颳起一陣旋風。（圖／記者呂佳賢攝）

女性CEO之中蘇媽賺最多

報導稱，符合美聯社調查所設條件的女性CEO人數，相較前幾年已有所增加，但女性CEO的人數仍然遠低於男性。調查涉及的所有341位CEO中僅25位是女性，其中以近日來台的AMD董事長蘇姿丰（Lisa Su）連續第5年在女性執行長中薪酬居冠，2023年年薪為3030萬美元（約新台幣9.7億元），與去年持平。其他高薪的女性CEO還包含通用汽車的芭拉（Mary Barra）、花旗銀行的范潔恩（Jane Fraser）等人。

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