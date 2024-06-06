【廣編】INCANTO藝術空間首度呈現　自然之美觸手可及

【廣編特輯】

圖、文／Formica 富美家提供

裝飾美耐板品牌 Formica 富美家®於2024年推出全新Formica INCANTO系列美耐板，為室內設計帶來典雅的自然元素，激發更多空間美學的可能性。此次Formica INCANTO新品發表會首次採用藝術空間概念，結合五感的互動式場域，展現空間與人文的更唱迭奏。

全新INCANTO系列將歐洲大自然作為設計靈感，呈現44款匠心獨運的紋理與顏色，旨在打造自然美學空間，為空間環境注入高雅、寧靜的氣息，讓大自然近在眼前。為能傳達自然之美，本次新品發表會精心設計了「品味生活感官之旅」，設置了三大體驗區：品香氛、品咖啡、品色調，同時融合INCANTO系列獨特的「觸覺」饗宴，讓五感臣服於富美家®的極致美學。

Formica INCANTO系列採用先進的表面工藝技術，將深度結構結合精細的表面紋理，達到立體厚實具層次的觸感，打造出自然擬真的美學空間，其中包含三款全新的深度紋理「岩紋 Pietra」、「原生木紋 Organic Wood」、「寬直紋 Kleber Line」，無不展現高雅的生活品味，並體現富美家® 突破傳統設計界限、堅持創新的精神，為空間使用者帶來無與倫比的觸覺和視覺體驗，彷彿沈浸在歐洲大自然的懷抱中。