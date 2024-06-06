快訊／北市某知名商場「30歲女墜樓」！　頭顱破裂明顯死亡

記者黃彥傑、戴若涵／台北報導

台北市某知名商場6日下午發生墜樓事件！一名年約30歲的女性因不明原因墜樓，當場頭顱破裂明顯死亡，後續交員警處理。目擊民眾表示，當時他在旁邊空地抽菸，看到前方有東西墜落發出巨響，上前查看驚見是人掉下來，嚇到趕緊報警。救護人員到場，傷者已明顯死亡，警方隨即拉起封鎖線調查原因。

▲台北市某知名商場發生墜樓事件。（圖／記者黃彥傑攝）

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