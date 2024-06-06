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南投市長夫人捐百萬敬邀　白沙屯媽明年9月贊境藍田書院

記者高堂堯／南投報導

「粉紅超跑」白沙屯媽祖熱潮紅遍全國，為讓南投市民也能獲得媽祖加持和祝福，市長張嘉哲的太太發願向拱天宮提案、獨資贊助籌辦，成功邀請白沙屯媽在明年9月到南投市贊境藍田書院，屆時將會同名間鄉受天宮玄天上帝、崇受宮九天玄女，一同在市內遶境祈福。

▲白沙屯媽祖今年3月起駕時，信眾亮手機燈海瘋追「粉紅超跑」。（圖／記者湯興漢、劉亮亨、陳煥丞攝）

▲白沙屯媽祖今年3月起駕時，信眾亮手機燈海瘋追「粉紅超跑」。（圖／記者湯興漢、劉亮亨、陳煥丞攝）

南投市公所今天協助主辦單位藍田書院舉辦記者會，張嘉哲、名間鄉長陳翰立、前市長暨縣議員宋懷琳、縣議員簡千翔和林儒暘及南投縣計畫處副處長柯炳如，藍田書院主委張振昌、松柏嶺受天宮主委陳登岳、崇受宮宮主邱佑義等廟方代表都共同參與，歡喜宣布本次贊境活動將於明（2025）年9月27日（六）、28日（日）舉行。

▲「粉紅超跑」白沙屯媽祖明年9月將首度贊境南投市。（圖／南投市公所提供）

▲「粉紅超跑」白沙屯媽祖明年9月將首度贊境南投市。（圖／南投市公所提供）

而南投市長張嘉哲的太太是一手牽成本次活動的靈魂人物，張嘉哲透露，太太當初誠心向媽祖發願、親赴拱天宮向廟方提出初步相關計畫：並擲筊詢問媽祖，果然一舉獲得連續3個聖杯、取得媽祖同意，成功促成此事，並決定由藍田書院作為主辦方；而張太太捐款金額相關單位雖語帶保留，但據地方宗教人士估計，起碼也在上百萬。

▲南投市長張嘉哲的太太一手促成「粉紅超跑」白沙屯媽贊境南投市。（圖／南投市公所提供）

▲南投市長張嘉哲的太太一手促成「粉紅超跑」白沙屯媽贊境南投市盛會。（圖／南投市公所提供）

張嘉哲和藍田書院表示，為讓白沙屯媽祖贊境活動順利，廟方即起就開始籌劃此活動，並積極與各廟方討論流程，還包含行經路線、陣頭等，預計會停轎於南投市街區、南崗工業區、大中興地區等各宮廟，最特別的是還安排神鑾進入南投看守所，讓媽祖為受刑人祈福，陣頭也會邀請各學校特色社團表演，讓孩子們在全國矚目下為媽祖演出，有別於以往的廟會模式。

張嘉哲說，這場宗教盛事細節最快將在明年3月公布，將帶給南投市民全新體驗，市公所也會全力配合、全員出動，提供所有必要的協助，盡全力讓贊境活動能圓滿順利，更歡迎全國的好朋友齊聚南投市，一起「瘋媽祖」、感受白沙屯媽祖的神威和粉紅超跑的魅力。

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