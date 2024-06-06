全球首例人類染H5N2禽流感死亡！疾管署提升墨西哥旅遊疫情警示

▲疾管署發言人曾淑慧說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

墨西哥出現全球首例人類感染H5N2禽流感死亡個案。我疾病管制署副署長曾淑慧今（6）日表示，根據世界衛生組織（WHO）評估，H5系列病毒尚未具人際傳播能力，現有資訊顯示一般人風險仍低，惟須密切監測。疾管署已經將墨西哥旅遊疫情建議等級提升至「第一級：注意（Watch）」，提醒民眾注意。

曾淑慧指出，世界衛生組織公布墨西哥5月23日新增通報1例人類感染H5N2病例，為59歲男性攤販，具慢性病史，4月17日發病，出現發燒、噁心、腹瀉及呼吸困難等症狀，4月24日住院採檢，4月25日死亡，5月8日及5月20日複驗確診為H5N2，病患無禽鳥接觸史，接觸者均未發病或採檢為陰性。

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曾淑慧表示，本案為全球首例H5N2人類感染病例，且為全球首例H5N2人類感染死亡病例，WHO評估，H5系列病毒尚未具人際傳播能力，依現有資訊，一般人風險仍低，惟須密切監測。

曾淑慧指出，疾管署於5月31日掌握相關資訊，並於6月3日將墨西哥旅遊疫情建議等級提升至「第一級：注意（Watch）」。如果民眾前往旅遊，遵守當地的一般預防措施包括手部衛生和呼吸道禮節等，民眾返國後如有不適或相關症狀，應儘速就醫並主動告知醫師旅遊史及接觸史。