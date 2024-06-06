「碰瓷、接地氣」兩岸用語同化？李遠：文化是開放包容，不會排斥

▲文化部長李遠認為，兩岸語言交流、融合也是一種文化自然的發展，不會排斥和限制。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林育綾／台北報導

兩岸的語言越來越流通，有立委提到，很多年輕人跟著使用中國大陸的用語，例如常見的「小鮮肉」也是從對岸流傳過來，成為普及名詞；還有前行政院長蘇貞昌都很愛說的「接地氣」，是否擔心成為一種文化統戰？文化部長李遠表示，文化是開放，不是封閉的，也是有包容性的，所以不會排斥它。

立法院今（6）日召開教育及文化委員會，針對「國家語言發展法」推動成效檢討，邀請文化部、教育部、原住民族委員會、客家委員會列席報告，並備質詢。其中立委洪孟楷提到，網路上有兩派論戰，有關兩岸交流語言後越來越流通、融合、普及，有些人很反感，有些人使用得很習慣。

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他舉出，之前有新聞報導，有小學生在聯絡簿寫了「估計」一詞，卻被老師圈出來提醒「不要用中國用語」，讓許多網友也看傻。李遠回應，很難想像老師這樣批改，因為自己也會使用估計這個詞，尤其從小學文言文，也有很多語言上自然的薰陶。

▲先前有小學老師認為「估計」是中國用語。（圖／教育部重編國語辭典修訂本）

洪孟楷再提出，兩岸語言越來越流通，像是「小鮮肉」一詞一開始是中國大陸常用，到後來台灣也用得很習慣，還有像是「閨蜜」、「碰瓷」、「接地氣」等，就連前行政院長蘇貞昌也常說自己是一個「接地氣」的人。

洪孟楷詢問李遠，是否擔心兩岸語言時有「文化統戰」的可能性？李遠表示，文化是開放，不是封閉的，語言涵蓋的文化性確實很強大，但政治是一回事，文化則是有包容性，也是最自然的事情，所以「不會去排斥它」。

李遠認為，現在在「國家語言發展法」推行下，各個語言都推行，不像以前自己經歷過被禁說台語的時期，他認為這樣的限制不應該再發生，而孩子們多懂一些不同語言，都是好事情。