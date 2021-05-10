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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國會連絡人喊早上好　林楚茵憂年輕人用「小紅書」被文化統戰　

▲▼由左至右為張哲平、邱垂正、林楚茵。（圖／翻攝國會頻道）

▲由左至右為張哲平、邱垂正、林楚茵。（圖／翻攝國會頻道）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨立委林楚茵10日指出，時下年輕人使用中國APP「小紅書」，吸取中國資訊，擔憂中國藉此對台進行「文化統戰，就連國會連絡人都喊「早上好」，但陸委會副主委邱垂正和國防部副部長對於小紅書均表示，沒看過、沒聽過。

立法院內政委員今（10日）邀請陸委會、外交部、國防部、經濟部及國安局等單位列席，就「美中衝突加劇下的台海情勢發展」進行專題報告。

林楚茵關切中國APP，像是抖音、小紅書等。她表示台灣年輕人都在看小紅書，一開始還以為是毛語錄，結果不是，想問邱垂正與張哲平是否知道小紅書？邱垂正回應「我是沒有看過」，但知道是一款APP，張哲平也說「這我也沒聽過。」

林楚茵說，這是時下年輕人，不只在YouTube、Facebook吸取中國資訊，現在也用抖音、小紅書，小紅書就是一個類似抖音的APP軟體，裡頭建立許多中國資訊，甚至廣告、醫美、彩妝等，她擔憂中國藉此進行「文化統戰」，比如「正能量」也是對岸名詞，「接地氣」也是對岸來的。

林楚茵強調，許多國會聯絡人看到他們都說，「委員，早上好！」其實她一點都不好，不會講「早安」嗎？很怕「天然獨」轉成「潛在統」，陸委會是否針對文化統戰，與文化部、經濟部等開過跨部會會議？

張哲平回應，這兩年在媒體上常看到灰色地帶，灰色地帶的作戰方式就是認知作戰，部內有很大的作業能量，結合軍事媒體、軍事愛國教育，做成短片和文宣，希望能導正，把可能會產生的問題讓官兵知道，現在正積極做這件事。

邱垂正指出，現行法規對於各種出版品、影視音，特別在網路使用APP，因為它沒有進出口程序，直接滲透到校園來，這是最嚴重的，陸委會是所有部會對這現象最擔憂的，也積極防堵，也有很多跨部會商討，如何防堵。

邱垂正提到，由於陸委會正在等其他部會的成立，針對網路主管機關對APP架設幾乎直接入島入侵，進入校園，這是最嚴重的，相關查處措施，會跟各部會一起努力。

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