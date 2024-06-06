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英國麥當勞移除兒童餐微笑標誌　背後藏洋蔥：不必一直保持快樂

▲▼ 。（圖／翻攝自IG@mcdonaldsuk）

▲英國麥當勞移除兒童餐微笑標誌，背後藏洋蔥：不必一直保持快樂 。（圖／翻攝自IG@mcdonaldsuk）

記者王威智／綜合報導

麥當勞的黃色M字標誌與微笑圖案包裝，總是給人們留下快樂的印象，更是許多人的童年記憶。不過前一陣子在英國的民眾赫然發現麥當勞兒童餐的微笑標誌悄悄不見了，因其響應心理健康關注週（5月13日至5月19日）期間，決定在250萬個快樂兒童餐上，刪去那個大家耳熟能詳的「微笑」。

此次英國麥當勞這項「移除微笑」的行動的目的，是希望透過這樣的方式，傳達給孩子們一個重要的訊息，「不必一直保持快樂，感到難過或哭泣並不丟臉」。這是麥當勞希望孩子們能夠真實面對自己的情緒，學習如何與情緒共處的一種方式。

為了讓孩子們能更直接的表達自己的感受，麥當勞還特別設計了「心情貼紙」，供孩子們選擇並貼在包裝盒上。這樣的設計，不僅讓孩子們有更多的選擇，也讓他們能更直接的表達自己的情緒。

除了「心情貼紙」之外，麥當勞還在快樂兒童餐包裝盒上加入了QR Code。只要掃描這個二維碼，就能看到許多針對兒童心理健康議題的相關資訊和幫助管道。

這個活動，是麥當勞在心理健康關注週期間，對於兒童心理健康的一種關注和支持。透過這樣的方式，麥當勞希望能夠鼓勵孩子們勇敢的面對自己的情緒，並學習如何與之共處。

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