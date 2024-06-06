入獄時妻子被包養！桃園男「關刀插進嘴」把她殺了　岳母求判死

▲徐旻誼殺害妻子，更一審開庭否認殺人，只認傷害致死罪。（資料照／記者楊熾興翻攝）



記者柯振中／綜合報導

桃園男子徐旻誼2019年入獄服刑，假釋後意外發現妻子遭到包養，竟當著兒子的面，將關刀插入妻子口中，後來又塞入銅錢，導致妻子身亡。徐男一審被判無期徒刑，更一審則否認殺人，氣得岳母痛批說謊、應該要判死刑。

根據判決書內容，徐旻誼2019年間因案入獄，2021年7月間出獄，返回桃園八德住處，卻在21歲曾姓妻子的手機中，發現了與其他男人的合照。

徐嫌追問後才知道，原來他入獄服刑期間，妻子接受別人包養，雙方進而發生衝突。徐男不顧幼子在場，出手痛毆妻子，接著拿了家中擺放的關刀擺飾，塞入妻子嘴裡，後來又再放入銅錢，導致妻子全身多處受傷，送醫後不治身亡。

由於曾女全身多處重傷，一審法官認為，徐男動手時力道極強、殺意甚堅，對幼子造成的心理創傷實屬重大，且犯後態度不佳，最後依照殺人罪，量處無期徒刑、褫奪公權終身。

高院更一審5日開準備庭，徐男則在法庭上辯稱，案發前與妻子有吸毒，且加上妻子情狀怪異，他以為是中邪，所以才會拿關刀、銅錢等物，希望能夠幫忙驅邪，否認殺人、只認傷害致死罪。

根據《自由時報》報導，徐男還在庭上辯稱意識不清，不過曾母則指控，房內窗簾全被拉上，且女兒遇害後血跡很少，可見已經經過清洗，怎麼可能意識不清。且徐男至今仍未道歉、賠償，曾母的律師因此請求判死刑。