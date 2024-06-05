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「心臟」德製變中國製　泰國買潛艦接受大陸換發動機

▲▼S26T潛艇是中國海軍現役主力常規動力潛艇039B型（北約代號元級）的出口型，圖為S26T模型。（圖／翻攝自新浪軍事）

▲S-26T潛艇是中國海軍現役主力常規動力潛艇039B型（北約代號元級）的出口型，圖為S26T模型。（圖／翻攝自新浪軍事）

軍武中心／綜合報導

為提升海軍綜合實力，泰國一度可能宣告失敗的S-26T型潛艦採購案，近日傳出與中國已完成重新談判。據了解，泰國最終接受在潛艦上從原先指定的德製MTU-16V-396SE8柴油發動機，改裝中國製造的CHD620柴油發動機，潛艇可望在3年內交付。

泰國政府是在2017年和中國船舶工業與海洋工程國際有限公司（CSOC）談定總金額為10.77億美元的3艘S-26T型潛艇合約，內容特別指出3艘潛艦都必須安裝上德國MTU公司的MTU-16V-396SE84柴油發動機。但後來因歐盟對中國實施軍事出口限制，德國明確表明拒絕供貨，時任泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）甚至直指「幹嘛要買一艘沒有發動機的潛艦？」，讓這筆交易一度可能告吹。

面對合約陷入僵局的窘境，《環球時報》3日透露，去年泰國新政府上任後便和中國一起探討多種解決方案，包含將採購對象換為護衛艦、終止合約並給予補償、接受中方提出的使用中國製造的CHD620柴油發動機的替代方案等。今年5月，雙方舉行新一輪會談後，泰國海軍最終決定接受中方提出將潛艦更換為陸製發動機。

報導指出，目前該項協議正在等待泰國內閣和中方正式批準，批準後雙方需要對2017年的主要合約進行修改，並將其有效期再次延長1200天。泰國海軍表示，這項交易正在等待內閣的最終批準，而配備先進武器的S-26T元級潛艇將是東南亞地區第一艘此類潛艇。

▼泰國海軍2017年談定自中國引進S-26T潛艇。（圖／翻攝自觀察者網）

泰國海軍購買的S-26T潛艇，是以中國海軍自用的039B型常規潛艇為基礎的外貿型潛艇。（圖／翻攝自觀察者網）

S-26T潛艇是中國海軍現役主力常規動力潛艇039B型（北約代號元級）的出口型，採用AIP混合動力推進。該潛艇可潛深300公尺，最高航速17節，在80%電量的情況下，可潛航260海里。數據顯示，S-26T使用AIP系統時，可以續航768海里，或在水下停留20天；混合使用AIP和柴電動力時，其航程可達2000海里，或航行65天。

該型潛艇同時也裝備多型艇載電子設備，包含各種水聲探測設備、導航通信設備、雷達電子對抗設備、水聲對抗設備及作戰指揮系統。值得注意的是，在艇首下部裝有一部大直徑主被動中頻搜索聲納定位精度高，在以被動方式工作時對水面艦艇探測距離可在50公里以上，對水下潛艇目標的探測距離在20公里以上，同時一次可跟蹤40個以上的目標，並可用魚雷攻擊其中的4至6個目標。

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