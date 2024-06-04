吃燒烤愛犬被店家老鷹啄傷　主人怒求償10萬...只獲賠190元

▲栗翅鷹示意圖，非案件當事鷹。（圖／新北市動保處）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名蘇姓婦人帶著愛犬到燒烤店用餐，狗兒卻意外被店內飼養的栗翅鷹啄傷眼部，蘇婦將對方告上法庭，連同醫藥費求償10萬元，但法官認為，蘇婦未能讓狗狗遠離危險源，也要負擔2成責任，扣除店家已支付的250元醫藥費後，判燒烤店老闆只須賠償190元。

判決指出，去年4月11日，蘇婦在前鎮區一家燒烤店用餐時，帶著寵物愛犬前往洗手間。此時，燒烤店內飼養的栗翅鷹突然飛撲攻擊狗兒，導致狗兒的左眼眼球內出血，蘇婦隨即帶著愛犬就醫，並向燒烤店老闆求償10萬元的狗兒醫療費和精神慰撫金。

高雄簡易庭審理此案時，業者辯稱老鷹是飼養在工作區，並非一般用餐區，當時老鷹的腳上有繫鏈繩，附近更有警語標示，業者認為事件發生是因為蘇婦未能妥善牽狗，並不認為自己有錯，而且他事後也已經先賠給蘇婦250元的狗兒醫藥費。

法官認為，老鷹飼養處為開放空間，且與用餐區及洗手間距離近，業者未能有效隔離老鷹活動範圍以避免他人接近，確實有疏於管束老鷹的過失，但由於民法規定只有在侵害他人父母、子女或配偶等身分法益且情節重大的情況下，才能請求非財產上的損害賠償。因此認為蘇婦只能請求550元的醫藥費。

而且，法官考量蘇婦未能讓狗狗遠離危險源，也需自負2成責任，因此扣除已支付的250元醫藥費後，最終判決燒烤店老闆只須再賠190元，全案可上訴。