北科大學生結合VR打造黑暗喜劇遊戲　獲放視大賞金獎

▲北科大互動設計系學生推出VR遊戲獲獎。（圖／記者許敏溶攝）

文／中央社

北科大學生結合虛擬實境（VR）打造「黑暗喜劇」遊戲，玩家需在全黑的世界觀裡，利用不同玩具的聲波尋路，獲得2024放視大賞遊戲類非典型遊戲組金獎。

台北科技大學今天發布新聞稿指出，北科大互動設計系學生推出VR遊戲「黑暗喜劇」、「凡星」，分別獲得2024放視大賞遊戲類非典型遊戲組金獎、銅獎；VR遊戲Blinking Bullet則同時獲得2024放視大賞跨域類跨域組銀獎、金點新秀設計獎贊助特別獎。

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「黑暗喜劇」是一款主打全黑的VR遊戲，玩家在全黑的世界觀裡，利用不同玩具的各種聲波，掃描周遭環境，尋找前往「塔」的道路；「凡星」則以退出馬戲團後賣糖維生的小丑為主題，遊戲提倡人人平等、平凡的偉大，也探討動物正義的問題。

北科大提到，Blinking Bullet則是以戰地記者嶄新視角切入的VR遊戲，作品結合VR攝影玩法的手勢偵測與UE5視覺寫實技術，打造富有沉浸感的戰地體驗，並建置虛擬新聞網站，供玩家上傳在遊戲中拍攝的照片、欣賞他人攝影作品，藉此反思戰地紀實報導的價值。

另外，北科大互動設計系學生也結合生成式AI打造「山海經：窮奇」動作角色扮演遊戲，靈感來自中國古典神話，學生運用ChatGPT，打造情感豐富、各有故事的多款角色，玩家能與不同角色深入對話，獲得情報、建立友誼，作品也抱走金點新秀設計獎數位互動設計獎。

北科大表示，互動設計系學生還打造跨域體驗作品「水形」、「情感葬儀社」，分別入圍7月美國SIGGRAPH電腦動畫展、受邀9月奧地利林茲電子藝術節參展，將於國際舞台大放異彩。