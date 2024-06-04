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晴空匯「5次求救音檔」曝光！消防局報案了　楊玲宜嗆：我就是洩密者

▲▼新竹火警兩勇消殉職，李詠真(39歲，左)、周立鑫(34歲，右)。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹晴空匯火警2勇消殉職，李詠真(39歲，左)、周立鑫(34歲，右)。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力、莊智勝／新竹報導

新竹市「晴空匯大火」造成2名勇消李詠真、周立鑫不幸受困火場殉職，起初消防隊外表示，2人受困時僅透過無線電呼喊「MayDay」求救，並未說明身分、地點；但新竹市議員楊玲宜卻踢爆，她收到錄音檔，內容清楚錄下2名勇消呼救5次，且都清楚報出姓名、地點，引發外界質疑聲浪。對此，新竹市消防局向刑事警察大隊報案，要追查洩漏錄音檔的人是誰；楊玲宜也在臉書反擊，怒轟「我就是那個最大洩密者，來告吧！」

楊玲宜3日在議會質詢時表示，日前收到匿名人士提供的錄音檔，內容是2名殉職勇消最後的求救錄音，她聽完後發現與消防局第一時間對外宣稱的說法完全不同，當時2人殉職時，消防局對外聲稱雖有收到「MayDay」求救訊號，但2人卻未報出姓名、受困地點，因此才會花了一些時間確認，待尋獲2人時已經沒有呼吸心跳；但楊玲宜收到的錄音檔中，2人卻一連呼救多達5次，不只喊出MayDay，還清楚報上姓名、並說「在梯間受困」，完全打臉消防局說法。

民眾提供的5段求救音檔，內容從27日凌晨0點10分開始，2名殉職消防員第一次說「MaydayMayday，金山立鑫跟詠真受困在樓梯間，我現在搜救暫停」，接著每30秒至1分鐘會再求救1次，內容分別是「Mayday Mayday金山立鑫跟詠真受困在樓梯間」、「Mayday Mayday金山立鑫跟詠真呼叫，我們兩個受困在樓梯間」等。

▲▼新竹2名殉職勇消李詠真、周立鑫簡易靈堂曝光 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲錄音檔顯示，2人受困時透過無線電呼救5次，並清楚報出姓名、地點等。（圖／記者黃彥傑攝）

直到27日凌晨0點15分最後一次呼救，才收到其他消防員回覆「Mayday的同仁請保持冷靜，告訴我你的位置」，2名殉職消防員聽見後則回答「金山立鑫跟詠真受困在樓梯間，收到」，沒想到之後2人再也沒有任何訊息，直到0點40分被發現倒臥在3樓的樓梯間，已經沒有心跳，經送醫搶救後仍宣告不治。

針對這段錄音檔爆料，新竹市消防局表示，晴空匯火警已經由內政部依法啟動災害事故調查會追查，消防局依規定配合提供資料供調查會審閱，且調查期間必須遵守保密義務，火警相關無線電通訊內容屬於公文書，內容遭人未經合法管道流出，恐怕已觸犯刑法洩密罪，消防局已向新竹市刑事警察大隊報案，積極查辦外流源頭。

對此，楊玲宜也在臉書強硬回擊，怒轟「我就是那個最大洩密者，都是我提供，來告吧！」截至今(4日)上午9時，已獲得逾2000民眾按讚。

▼楊玲宜回擊「我就是最大洩密者」。（圖／翻攝楊玲宜臉書）

▲▼新竹晴空匯火警2勇消殉職，議員楊玲宜臉書。（圖／翻攝楊玲宜臉書）

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