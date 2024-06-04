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晴空匯大火2殉職勇消「5次求救音檔」外流　消防局要查了

▲新竹火警破百人受困待救，「啟德機械出手了」180頓吊車救援。（圖／記者楊永盛攝）

▲議員曝晴空匯5段求救音檔，殉職消竟未列管制名單。（圖／記者楊永盛攝）

記者趙蔡州／綜合報導

新竹市「晴空匯大火」造成2名消防員不幸殉職，新竹市議員楊玲宜3日質詢時表示，她收到民眾提供的錄音檔，發現殉職消防員不只發出一次求救訊息，且有明確說出姓名與受困地點。對此，新竹市消防局長李世恭表示，有收到2聲Mayday，但沒有說是誰，目前也正在釐清2人為何沒有出現在管制站名單上。

楊玲宜3日在市議會質詢時表示，她日前收到了匿名人士提供的錄音檔案，內容是火災發生時2名殉職人員的求救錄音，她聽完了發現2人其實不只一次發出求救的訊息，前後至少發出了5次求救訊號，且有明確表明身分及受困地點，直到5月27日凌晨0點15分最後一次，指揮官才終於收到2人的求救訊號。

楊玲宜表示，她可以理解火場非常吵雜，但2名消防員已經抵達低樓層的樓梯間，距離地面非常接近，如果是因為無線電收訊不良，未來應該要重點改善，不能讓消防員在前線打火，結果因無線電收訊不好，導致跟外界失聯，讓消防員陷入危險，若科技與經費都允許的情況下，應該第一時間檢討改善。

有民眾透過媒體爆料5段殉職消防員的無線電求救音檔，內容從27日凌晨0點10分開始，2名殉職消防員第一次說「MaydayMayday，金山立鑫跟詠真受困在樓梯間，我現在搜救暫停」，接著每30秒至1分鐘會再求救1次，內容分別是「Mayday Mayday金山立鑫跟詠真受困在樓梯間」、「Mayday Mayday金山立鑫跟詠真呼叫，我們兩個受困在樓梯間」等。

直到27日凌晨0點15分最後一次呼救，才收到其他消防員回覆「Mayday的同仁請保持冷靜，告訴我你的位置」，2名殉職消防員聽見後則回答「金山立鑫跟詠真受困在樓梯間，收到」，沒想到之後2人再也沒有任何訊息，直到0點40分被發現倒臥在3樓的樓梯間。

▲▼面罩沾滿焦油遮擋視線、氧氣瓶用盡 竹市2消防員命喪火場殉職。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲錄音檔內容顯示，2名殉職消防員曾5次呼叫求救。（圖／記者陳凱力翻攝）

針對楊玲宜的問題，新竹市消防局長李世恭表示，當時所有現場人員最後一次聽到Mayday，是兩聲Mayday且訊號微弱、也沒有說是誰，如果有確定是誰，現場就不是進行人數清點，而經查當時在火場有2組人員在搜救，指揮官都有跟進去火場的同仁保持聯繫，至於2名殉職同仁為何管制站上沒有2人名字，目前正在釐清。

新竹市消防局表示，晴空匯火警已經由內政部依法啟動災害事故調查會追查，消防局依規定配合提供資料供調查會審閱，且調查期間必須遵守保密義務，火警相關無線電通訊內容屬於公文書，內容遭人未經合法管道流出，恐怕已觸犯刑法洩密罪，消防局已向新竹市刑事警察大隊報案，積極查辦外流源頭。

消防局強調，本案已進入司法程序及災害調查會調查程序中，所有事故之始末及原因尚待災調會調查及釐清，且災調會預計4日亦將由內政部次長率消防署、消促會及相關專家學者等多位災調會委員至現場進行調查，呼籲外界勿針對片面或未經求證之訊息進行發布或轉傳。

消防局說，內政部已啟動災害調查會，刻意傳播片面或未經查證之資訊都是在傷害第一線消防同仁及火場調查機制，為保護此次及未來的火調得以順利進行，消防局懇請各界尊重內政部之災害調查機制，相關消息應以政府部門正式公佈資訊為準。

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