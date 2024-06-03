陸網紅尿灑靖國神社　陸外交部：提醒在外公民理性表達訴求

▲靖國神社遭塗鴉、撒尿。（圖／翻攝自小紅書）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸網紅「鐵頭」日前在日本靖國神社的一根石柱上塗鴉，並脫下褲子撒尿，引起大批日本民眾不滿。對此，大陸外交部3日表示，靖國神社是日本軍國主義對外侵略的象徵，但也提醒在外國的中國公民遵守當地法律理性表達訴求。

大陸外交部3日舉行例行記者會，由發言人毛寧主持，她提到，有注意到靖國社神的相關報導，「我想強調的是，靖國神社是日本軍國主義對外發動侵略戰爭的精神工具和象徵，日方應當切實信守正視並反省侵略歷史的表態和承諾，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。」

▼中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）



毛寧強調，「同時我也希望再次提醒在外國的中國公民遵守當地的法律法規理性表達訴求。」

大陸網紅「鐵頭」1日凌晨前往靖國神社，爬上寫有靖國神社大字的神社上脫褲撒尿，隨後用紅色噴漆在石柱上塗鴉，寫下了「廁所」的英文。

鐵頭強調，自己是為了反對日本排放核廢水才會這麼做，是要給日本人「一點顏色看看」。

影片在網路上曝光之後，引起了大批日本民眾的不滿，要求警方將「鐵頭」逮捕。不過，日本警方表示，「鐵頭」犯案後立刻就搭乘飛機離開日本，返回了上海。

▼靖國神社。（圖／達志影像／美聯社）

