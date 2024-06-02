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新北國中教甄缺考率達25%　錄取率逾10%「創近年新高」

▼▲新北市國中教師甄選初試今登場，缺考率高達25%，錄取率上升至10.8％。（圖／新北教育局提供）

▲新北市國中教師甄選初試今登場，缺考率高達25%，錄取率上升至10.8％。（圖／新北教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

新北市國中113學年度教師聯合甄選初試今（2日）登場，今年大開231個名額，吸引2839人報考，原本錄取率約8.14％，但有高達707人缺考，錄取率上升至10.8%，創近年新高。教育局提醒考生，初試錄取名單將於6月7日下午9點前上網公告，6月11日至12日辦理複試報名作業。

新北教育局表示，今年國中教甄共開缺231名，報名人數共2839人，平均錄取率約8.14%。今天國中教師甄選初試考場設於永和國中及漳和國中二校，試場計99間，經統計今日教甄到考率約75.1%，缺考人數為 707 人，錄取率提升至10.8%。

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教育局指出，今年國中教甄首度開設藝術專長類科，視覺藝術科開設西畫專長1名及水墨專長2名；表演藝術科開設芭蕾舞蹈專長1名，共計4名專長教師，支持各校推動藝術教育，符合藝術才能班級授課需求。

此外，教育局今年持續開設本土語(閩南語)教甄缺額，開缺達10名；另開設生活科技、資訊科技、健康教育、視覺藝術、表演藝術、童軍、家政，總計7科共23名雙語專長科目缺額，積極強化雙語教學能力。

教育局提醒，國中教甄初試錄取名單將於6月7日下午9時前，於新北市教育人員聯合甄選報名系統網頁公告。複試報名時間為6月11日上午8時至6月12日下午6時，請初試錄取人員逕至新北市教育人員聯合甄選報名系統線上報名。此外，新北市國中113學年度教師聯合甄選偏鄉組，將於7月8日上午8時至中午12時開放線上報名。詳情可查詢「新北市教師聯合甄選報名系統」相關公告訊息。 

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