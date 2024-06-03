獨／「戰堂吳亦凡」又出事！涉假礦場吸金上億　家中被搜出大麻

記者黃宥寧／台北報導

竹聯幫戰堂張姓前堂主其子長相帥氣，被外界稱為「戰堂吳亦凡」，日前因涉以虛擬貨幣挖礦為由，坑殺投資客數億元遭調查。然而，警方登門搜索時，竟在張家搜出1包大麻，全案依法送辦。士林地院考量大麻是他個人使用，屬「自我戕害」行為，反社會性程度較低，依持有第二級毒品，處拘役25日，可易科罰金2萬5000元。

34歲綽號「仔仔」的張姓男子是名副其實黑二代，從小衣食無缺，繼承父業加入戰堂。據警方調查，2021年9月，張找上29歲負責管理虛擬貨幣挖礦機、俗稱「礦場」的張姓業主，並且告知張姓業主有相關管理、經營虛擬貨幣礦場的經驗，要張姓業主負責投資並一起另開第二個礦場。

張男為取信張姓業主，另外在外面舉辦「說明會」，廣邀投資客參加，還開辦各種虛擬貨幣礦機的操作以及虛擬貨幣的買賣，如果投資客想看場地，就會帶往張姓業主的第一個礦場投資，告知張姓業主來參觀者都是會投資第二礦場的投資者。

▼竹聯幫戰堂前堂主張姓兒子神似藝人吳亦凡（右），雙面手法騙設礦場，2年騙走投資者上億元。（圖／翻攝臉書）

張姓業主不疑有他，也投入2500萬資金，但張男2邊吸金，除了拿走張姓業主的2500萬資金，另外還在外找投資客砸錢購買礦機、買賣虛擬貨幣，最後投資者想要變賣礦機、虛擬貨幣，張男等人就會以投資「賠光了」回應。

北市刑大偵4隊接獲報案，去年12月13日鎖定張姓男子等12名嫌犯逮人，除查扣保時捷、特斯拉等證物，更在張家起出大麻1包（驗餘淨重0.96公克）、吸食器及研磨器各1個。

偵查時，張坦承大麻是2020、2021年間，在西門町向暱稱「樂樂」的人無償取得，並一直放在家中，檢方依法起訴向法院聲請簡易判決。

▼今年2月張男被發現玩德州，照片中也有歌手陳零九、英文網紅阿滴等人。（資料圖／民眾提供）

法官考量張男持有大麻是供施用行為，本質上屬自我戕害行為，反社會性程度應屬較低，依持有第二級毒品，處拘役25日，可易科罰金，扣案物大麻沒收銷燬。

對此，《東森新媒體ETtoday》詢問張男回應，他低調表示，大麻是友人寄放，期間忘記有這些物品，後續也全程積極配合檢警機關調查，未來會更加謹慎。