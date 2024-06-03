台灣第二名！　「亞洲最受喜愛20國」出爐

▲台灣被評為全亞洲第二受喜愛的國家。（圖／記者賴志昶攝）



記者張靖榕／綜合報導

亞洲是全世界人口最多的大洲，同時也是旅遊熱區，外界預估巨大的經濟潛力將使得亞洲在2040年時，全球GDP占比超過50％。世界眼光聚焦亞洲，外媒也列出20個最受喜愛的亞洲國家，其中台灣排名第二，日本則排名第四。

外媒《Insider Monkey》將20個最受到喜愛的國家／地區列出：

1. 馬來西亞

2. 台灣

3. 新加坡

4.日本

5. 阿聯酋

6. 韓國

7. 菲律賓

8. 以色列

9. 土耳其

10. 沙地阿拉伯

11. 泰國

12. 印尼

13. 越南

14. 尼泊爾

15. 約旦

16. 巴林

17.斯里蘭卡

18.香港

19.印度

20.阿曼

介紹中指出，台灣自由市場經濟高度發展，已被世界銀行與世界貨幣組織歸類為已開發經濟體，2023年全國GDP／人估計為7萬2490美元（約新台幣235萬元）。台灣也是亞洲最民主的國家，台灣人友善熱情更是廣為人知，「所有這些因素綜合在一起，使得台灣成為第二受喜愛的亞洲國家。」

根據報導調查，馬來西亞是最受喜愛的亞洲國家，光是2022年就有超過1000萬人次旅客入境，是亞洲第5大最多旅客訪問的國家。