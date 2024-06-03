開BMW撞嬰兒車落跑！科技業主管出庭喊「很慚愧」賠30萬換免囚

記者黃宥寧／台北報導

曾任某科技公司處長諸葛姓男子，駕駛BMW行經北市內湖區無視菲籍行人推行嬰兒車，貿然左轉撞擊後逃逸，車上2歲男童因撞擊力道猛烈，受有腦震盪傷害，其母憤而報警提告。士林地院審結，依成年人故意對兒童犯肇事致人傷害逃逸罪，處有期徒刑7月；緩刑2年、向公庫支付10萬元。

士林地院上月6日開庭，60歲諸葛男當庭認罪，並向法官說：「真的很慚愧，希望有緩刑機會」其辯護律師指出，過失傷害部分已與男童家長達成和解，家長願予緩刑。由於被告認罪，且經檢辯同意，直接進簡式審判。

法官審酌諸葛男並無前科，這起車禍應負全部過失責任，且娃娃車上2歲男童傷勢尚稱輕微，但被告雖一度否認犯行，法院審理時已坦承犯行，並與男童家長以30萬達成和解，對方撤告願給緩刑機會，依成年人故意對兒童犯肇事致人傷害逃逸罪，處有期徒刑7月；緩刑2年，判決確定6個月內，向公庫支付10萬元。

▼菲籍阿莉推嬰兒車過馬路遭撞擊。（資料圖／記者黃宥寧翻攝）

全案起源於，去年10月24日下午諸葛男駕駛BMW5系列轎車沿內湖區文德路行駛，行經內湖路二段的交岔路口時，本應注意左側為未設置行車號誌的行人穿越道，不但沒減速還左轉，撞上推嬰兒車菲籍阿莉（化名）。

過馬路到一半就被撞的阿莉，連人帶車轉了半圈，當場愣在原地看著肇事的黑色BMW駕車逃逸，車上的2歲男童也因撞擊力道猛烈，受有頭部鈍挫傷合併腦震盪傷害，阿莉事後向男童母敘述車禍過程，男童母親也決定報警。

內湖警調閱監視器後，請諸男到案說明，但他卻矢口否認有肇事逃逸，辯稱：「我不知道有發生碰撞」，檢警根據阿莉說法、男童驗傷單及案發過程監視器畫面等，認諸男所辯與案發過程影像不同，顯然是卸責之詞，不足採信，依肇事逃逸、過失傷害罪起訴，建請法院依兒少法權益加重其刑。

