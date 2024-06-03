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妹子「站機車後立中柱」網看傻！台北人認了：這是必備技能

▲▼ 騎士,全罩式安全帽,半罩式安全帽,機車,摩托車,安全帽 。（圖／pixabay）

▲有網友認為，站在機車後方立中柱是在台北停車的必備技能。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

立中柱的方式有許多種，但你見過這種嗎？有名網友近日貼出一張圖，可看到圖中的女生竟是站在機車後方立中柱，看起來十分吃力。對此，他問「真的有人從後面中立柱？」

原PO近日在PTT西洽板以「真的有人這樣中立柱？」為題發文，並貼出一張漫畫圖，圖中的女主角站在機車的正後方立中柱，對此，他好奇問「從旁邊不是比較輕鬆嗎，真的有人從後面中立柱？」

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貼文一出不少機車族紛紛留言表示，這就是硬要停小縫隙的方法而已，還有人認為「這是在台北停車必備技能吧」、「150的車我也能這樣立，還以為很多人都會欸」、「在台北這樣超正常好嗎？在意車被刮就自己去買車位停啦」、「這只是台北日常，一堆人大驚小怪欸」，還有人說「看來會這招就能確定是台北人了」。

但也有一派吐槽「這樣不倒車才怪」、「會這樣立的應該是不懂原理想硬拉吧」。

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