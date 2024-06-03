　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

梅開五度！　93歲媒體大亨梅鐸「迎娶67歲妻」

▲▼93歲媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）迎娶67歲退休分子生物學家朱可娃（Elena Zhukova）。（圖／翻攝自Facebook）

▲93歲媒體大亨梅鐸迎娶67歲退休分子生物學家朱可娃。（圖／翻攝自Facebook）

文／中央社洛杉磯2日綜合外電報導

93歲媒體大亨梅鐸1日「梅開五度」，與67歲退休分子生物學家朱可娃步上紅毯。

法新社報導，梅鐸（Rupert Murdoch）1日在美國加州名為摩拉加（Moraga）的自家酒莊與朱可娃（Elena Zhukova）結婚。

梅鐸旗下英國小報「太陽報」（The Sun）刊登的照片顯示，這對新人擺姿勢拍照時一臉笑意。照片中，他身穿黑色西裝、打黃色領帶；手握花束的她身穿一襲露肩白色禮服。兩人時而相互依偎站立，時而並肩而坐。

根據報導，婚禮賓客包括職業美式足球聯盟NFL球隊新英格蘭愛國者（New England Patriots）的82歲老闆克拉夫特（Robert Kraft）和他的50歲妻子布魯伯格（Dana Blumberg）。

▲▼93歲媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）迎娶67歲退休分子生物學家朱可娃（Elena Zhukova）。（圖／翻攝自Facebook）

▲93歲媒體大亨梅鐸迎娶67歲退休分子生物學家朱可娃。（圖／翻攝自Facebook）

梅鐸此前曾4度結婚，其中最近一次是跟模特兒潔芮霍爾（Jerry Hall）。潔芮霍爾曾是英國滾石樂團（The Rolling Stones）主唱米克傑格（Mick Jagger）的長期伴侶。梅鐸與潔芮霍爾於2022年夏天離婚。

梅鐸去年宣布與退休口腔保健師史密斯（Ann Lesley Smith）訂婚，但不到一個月後解除婚約。

從俄羅斯移民美國的朱可娃是退休分子生物學家。她與前夫所生女兒妲夏（Dasha Zhukova）是著名慈善家、企業家和藝術贊助人。妲夏與俄羅斯富豪阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）的婚姻關係持續到2017年。

梅鐸有6個孩子，首任妻子是澳洲空姐布克（Patricia Booker），兩人於1960年代末期離婚；第2任妻子托維（Anna Torv）是報社記者，兩人在一起30多年後於1999年離婚；與華裔名流鄧文迪（Wendi Deng）的第3段婚姻則於2013年結束。

澳洲出生的梅鐸旗下媒體帝國包括「華爾街日報」（The Wall Street Journal）、福斯新聞頻道（Fox News）和其他具影響力媒體機構。根據「富比世」（Forbes）雜誌，梅鐸家族資產淨值高達199億美元（約新台幣6464億元）。

梅鐸去年11月將旗下媒體帝國交棒長子拉克蘭（Lachlan Murdoch），退休後轉名譽銜。

ET快訊
「怪力男」李灝宇連兩戰開轟　莊陳仲敖升高A首戰4局飆5K
媽吐槽兒眼睛小像丈夫　網驚：快帶去看醫生
寶林4死！重症父醫藥費60萬　兒付不出哭：沒人願意接電話
宥勝遭判刑「住家圍帆布牆遮羞」！　妻獨撐團購維生
黃仁勳吃火鍋「小費給超大包」！　主播曝金額大讚：真是親切無比
黃仁勳演講點名16間大學！　「8國立8私立」入榜

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

以色列將接受「拜登版」停火協議　第1階段休戰6週

澤倫斯基：川普若強迫烏克蘭談和　就是「魯蛇總統」

北韓宣布：暫停向南韓施放「糞便氣球」　已空投15噸垃圾

台灣第二名！　「亞洲最受喜愛20國」出爐

拜登兒子持槍案將出庭應訊　美大選成「司法攻防戰」

美智庫設想中國「逼台不戰而降」　擬未來5年4階段進行

梅開五度！　93歲媒體大亨梅鐸「迎娶67歲妻」

快訊／日本今晨規模5.9極淺地震！　震源深度僅10公里

34項罪名全成立恐坐牢　川普霸氣回1句話

澳洲將立法懲罰分享深偽情色圖片　最高判7年

黃仁勳演講「台灣是AI起點」　再現金句：我沒辦法走我要跑

孫安佐和解狄鶯！嗆孫鵬：別偷雞摸狗　還原被下蠱過程「把我能量轉給老人」

黃仁勳用AI秀標準中文　「輝達模型可幫台灣預測颱風」

不捨學生畢業！正妹師哭了 「會想你們」求學生遞衛生紙

孫安佐和解狄鶯！　嗆孫鵬：別做偷雞摸狗的事

孫領養貓直接帶回家　嬤狂拒絕→接納愛護

孫安佐曝「被泰國醫生下蠱」恐怖經歷　對孫鵬.狄鶯失望：但還是很愛我媽

黃仁勳大巨蛋開球花絮曝光　「球來就簽」風格超親民！

(乾淨影入庫)40歲男乩身廟前走陣…下秒突「臉著地」昏倒！送醫搶救不治

弟爆料媽喝酒還列出品牌　幼兒園老師憋笑急阻止XD

以色列將接受「拜登版」停火協議　第1階段休戰6週

澤倫斯基：川普若強迫烏克蘭談和　就是「魯蛇總統」

北韓宣布：暫停向南韓施放「糞便氣球」　已空投15噸垃圾

台灣第二名！　「亞洲最受喜愛20國」出爐

拜登兒子持槍案將出庭應訊　美大選成「司法攻防戰」

美智庫設想中國「逼台不戰而降」　擬未來5年4階段進行

梅開五度！　93歲媒體大亨梅鐸「迎娶67歲妻」

快訊／日本今晨規模5.9極淺地震！　震源深度僅10公里

34項罪名全成立恐坐牢　川普霸氣回1句話

澳洲將立法懲罰分享深偽情色圖片　最高判7年

以色列將接受「拜登版」停火協議　第1階段休戰6週

平地蜂蜜減產…中高海拔野蜂現優勢　林業保育署南投分署開班授課

澤倫斯基：川普若強迫烏克蘭談和　就是「魯蛇總統」

「怪力男」李灝宇連兩戰開轟　莊陳仲敖升高A首戰4局飆5K

寶林4死！負責人在台資產曝　受害者怒：2個月了還沒假扣押

端午連假公路局北分局轄管省道　疏運措施報你知

媳回娘家說走就走！　婆怨「沒提前1個月稟報」：親家母怎教的

她每餐吃吐司配豆腐乳　缺「1維生素」誘發腦部病變

比台灣便宜82萬！特斯拉新Model 3性能版大陸售開賣　折合新台幣150萬

婦69歲壓線公費癌篩揪出早期乳癌　 手術切除+術中放療一日即出院

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

國際熱門新聞

快訊／日本今晨規模5.9極淺地震！　震源深度僅10公里

中樂透火速離婚　她3千多萬全歸前夫

北韓空飄糞球720顆　南韓汽車「遭屎砸壞」

北韓慘了！南韓強調「立刻採取報復措施」

經濟艙也能睡好覺　3大秘訣曝光

鼻胃管「直插入肺」　住院翁身亡

34項罪名全成立恐坐牢　川普霸氣回1句話

90歲老兵還在打工！　女主播24小時募715萬「送他去退休」

韓女在越南河內飯店　慘遭同胞憤怒勒斃

逃亡16年嗆警「抓不到我」　泰男落網了

台灣第二名！　「亞洲最受喜愛20國」出爐

快訊／東京迪士尼停電　遊樂設施停擺

美智庫設想中國逼台不戰而降　5年4階段進行

天災前兆？　越南驚現4.5公尺地震魚

更多熱門

相關新聞

1年2次訂婚！92歲媒體大亨梅鐸迎來「第5任老婆」

1年2次訂婚！92歲媒體大亨梅鐸迎來「第5任老婆」

梅鐸（Rupert Murdoch）出生於澳洲墨爾本，是全球首屈一指的媒體大亨，坐擁數百家本地與國際媒體的新聞集團。現年92歲的他即將迎來第5段婚姻，與67歲伊琳娜·朱科娃（Elena Zhukova）結婚。

92歲梅鐸迎娶人生第5春　新娘是科學家

92歲梅鐸迎娶人生第5春　新娘是科學家

92歲梅鐸宣布：卸下福斯和新聞集團董事長

92歲梅鐸宣布：卸下福斯和新聞集團董事長

天價！福斯不實報導慘賠240億

天價！福斯不實報導慘賠240億

92歲梅鐸婚約告吹！　「梅開五度」未開就結束

92歲梅鐸婚約告吹！　「梅開五度」未開就結束

關鍵字：

梅鐸Rupert MurdochElena Zhukova

讀者迴響

熱門新聞

黃仁勳演講點名16間大學！　「8國立8私立」入榜

陸女業務賣浴缸當眾脫衣！展場洗澡被圍觀

台鐵深夜死傷事故！男遭火車輾過身亡

台南女私處除毛「下體被PO限動」！怒告美容師

張家瑋血壓太低「在家浴室昏倒」！　流汗、嘴唇發白過程曝

孫安佐槓上父母！律師評「他沒有瘋」

孫安佐隔空嗆爸　孫鵬首度回應

黃仁勳報明牌！　「42檔老黃概念股」曝光

義享天地停車場塞爆！民眾困逾1小時狂罵

黃仁勳遭網友肉搜　公開身分證字號

黃仁勳背板44檔明牌一次看！仁寶未聚餐也上榜　16家未達百元

短褲、裙妹坐下「1事挺噁」　大票+1：很可怕

白種元YT節目拍到「44男輪姦1女性侵主謀」　韓網氣瘋：不准下架！

把握今空檔　明起「全台下6天」

宥勝遭判刑「台中住家圍帆布牆遮羞」！

更多

最夯影音

更多

黃仁勳演講「台灣是AI起點」　再現金句：我沒辦法走我要跑

孫安佐和解狄鶯！嗆孫鵬：別偷雞摸狗　還原被下蠱過程「把我能量轉給老人」

黃仁勳用AI秀標準中文　「輝達模型可幫台灣預測颱風」

不捨學生畢業！正妹師哭了 「會想你們」求學生遞衛生紙

孫安佐和解狄鶯！　嗆孫鵬：別做偷雞摸狗的事

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面