她旅遊遇態度超差日本店員　一個語助詞讓對方道歉了

圖文／鏡周刊

許多台灣人出國觀光旅遊都會選擇日本，因搭機時間很短、成本較低，還可以體驗到當地的特色文化及美食。不過近日有台灣旅客前往當地旅遊時，遇到不友善、態度超差的日本店員，不僅無視免稅的要求，還把結帳明細摔在桌上，讓原po當場傻眼發出「蛤？」的語助詞，並把明細揉爛再度扔在桌上，店員才驚恐鞠躬道歉。

近日有位網友在網路論壇「Dcard」論壇po文，抱怨在日本大阪難波旅遊時，遇到服務態度很差的日本店員，她拿了2盒中古模型去結帳，因金額超過5,000元可以免稅，但店員卻無視原po的要求，在原po堅定免稅結帳後，店員才不甘願的接下護照辦理退稅結帳。

沒想到就在結帳後，店員竟將消費明細直接摔在桌上，讓原po傻眼「蛤？」了一聲，她接著又把明細柔爛扔到桌上，並瞪著對方，這名店員才很驚恐的鞠躬道歉。原po事後無奈表示，這名店員的態度會不會改善不知道，事後跟其他店員會不會私下辱罵她她也沒差，「反正之後我也不會再去這間店消費了。」

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該篇po文曝光後，引起許多網友留言，「日本人的禮貌是刻在骨子裡，但通常心裡都不一致的，尤其對不同國籍的人更是如此」「正常啦= =，日本很多有病的，住個兩年就完全改觀了」「日本人真的對會講日文的人偏心很嚴重」「有些日本人是真的對外國人很不友善」「不管哪個國家都有吧，台灣也常常遇到態度很差的，沒什麼特別奇怪的就凶回去就好了」。



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